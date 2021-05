"Szczepionka zbawia" – sprofanowano statuę Chrystusa Odkupiciela w Rio

W sobotę 15 maja odbył się pro-szczepionkowy happening, w czasie którego dokonano profanacji największego na świecie pomnika Jezusa Chrystusa. Na górze Corcovado spotkała się grupa zwolenniczek szepionek na COVID-19, by zamanifestować swoje poglądy. Kobiety ustawiły się w koszulkach z napisem „zjednoczeni przez szczepionkę” (unidos pela vacina) i uniosły ręce w geście przypominającym salut rzymski (czy też, jak kto woli, faszystowskie lub nazistowskie pozdrowienie), podczas gdy na piersi Chrystusa Odkupiciela był wyświetlany napis „szczepionka zbawia” (vaccine saves).

Jak poinformował Reuters, akcja została zorganizowana we współpracy z miejscowym Sanktuarium Chrystusa Odkupiciela. Z kolei ustalenia lokalnych mediów ujawniają kto stoi za inicjatywą Zjednoczeni przez Szczepionkę. Inicjatorką miała być Luiza Helena Trajano, przewodnicząca feministycznej grupy Mulheres do Brasil. Portal Catholic Arena zwrócił uwagę, że w agendzie feministycznej organizacji pojawia się również działalność na rzecz promowania aborcji.

„Szczepionka zbawia” zamiast „Chrystus zbawia”...

Katoliccy i konserwatywni komentatorzy zareagowali na sprofanowanie statuy Chrystusa. Joshua Charles, były autor przemówień amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a napisał: „Największy posąg Chrystusa Króla oświetlony nie słowem «Chrystus zbawia», ale «szczepionka zbawia». Świętokradztwo. I przerażające jak diabli”. Jeszcze mocniej wyraził się angielski ksiądz Nick Donnelly, publikując na tweeta ze zdjęciem sprofanowanej statuy z podpisem „graffiti antychrysta”.

- To wyraźnie pokazuje, dlaczego jest to tak frustrujące, gdy [nawet]porządni katolicy wsiadają do pociągu z COVID. Można argumentować, że maski to nic wielkiego, że to tylko zdalna współpraca itp., ale katolicy muszą zobaczyć, że to wszystko jest częścią antyreligijnej, anty-wolnościowej całości – skomentował Eric Sammons, redaktor naczelny Crisis Magazine.

