Szokujące wyznanie Lady Gagi. Została zgwałcona, zaszła w ciążę

Aktorka i piosenkarka otworzyła się na temat trudnych przeżyć w premierowym odcinku serialu dokumentalnego „The Me You Can't See”.

Lady Gaga, Glenn Close i Oprah Winfrey o zdrowiu psychicznym

Producentami serialu są Oprah Winfrey i książę Harry, a tematem serialu są problemy ze zdrowiem psychicznym.

Goście programu, w tym sam książę Harry i Oprah Winfrey, opowiadają o własnych, trudnych doświadczeniach i tym, jak sobie z nimi radzą.

Wśród rozmówców znaleźli się m.in. aktorka Glenn Close, zawodnik NBA DeMar DeRozan, szef kuchni Rashad Armstead i właśnie Lady Gaga.

Dramatyczne wyznanie piosenkarki

Premiera pierwszego odcinka „The Me You Can't See” miała miejsce dzisiaj i media rozpisują się nad emocjonalnym wyznaniem celebrytki. Lady Gaga przyznała bowiem, że jako 19-latka została wielokrotnie zgwałcona i zaszła w ciążę.

– Miałam 19 lat i pracowałam w biznesie, a producent powiedział do mnie:„ Zdejmij ubranie " – opowiadała przez łzy artystka, która nie podała imienia mężczyzny, który ją skrzywdził.

– Odmówiłam i wyszłam, a on powiedział mi, że zniszczy całą moją muzykę. I nie przestawał. Nie przestał mnie nękać, a ja po prostu zamarłam i... nie pamiętam – mówiła piosenkarka.

– Najpierw czułam ból, potem zdrętwiałam (...) A potem byłam chora przez wiele tygodni. Zdałam sobie sprawę, że czuję ten sam ból, który czułam, kiedy gwałciciel, przez którego zaszłam w ciążę, porzucił mnie na rogu domu moich rodziców, bo czułam się chora i wymiotowałam. Byłam maltretowana, zamknięta w pracowni przez wiele miesięcy – opisywała Lady Gaga.

Czytaj też:

Trump kontra Lady Gaga. "Znam wiele ciekawych historii..."