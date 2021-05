Znana aktywistka Black Lives Matter postrzelona w głowę. Kobieta walczy o życie

Aktywistka Black Lives Matter, Sasha Johnson, jest w stanie krytycznym po tym, jak została wczoraj postrzelona w głowę podczas incydentu, do którego doszło w południowym Londynie – poinformowała w mediach społecznościowych grupa aktywistów, do których należała kobieta.

W oświadczeniu na stronie grupy na Facebooku stwierdzono, że do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych w niedzielę, a wcześniej kobieta otrzymywała „liczne groźby śmierci”.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że nasza Sasha Johnson została postrzelona w głowę. Obecnie przebywa w szpitalu i jest w stanie krytycznym. Do incydentu doszło we wczesnych godzinach porannych, po licznych groźbach śmierci" – podano.

„Sasha zawsze aktywnie walczyła o Czarnych i niesprawiedliwości otaczające czarnoskórą społeczność, jest zarówno członkiem Black Lives Matter, jak i członkiem Komitetu Wykonawczego Przywództwa Partii Przejęcia Inicjatywy. Sasha jest także matką trójki dzieci i silnym, potężnym głosem dla naszych ludzi i naszej społeczności”.

Sasha Johnson uzyskała rozgłos po zeszłorocznych protestach Black Lives Matter, które organizowane były w całym kraju, pomagając organizować marsze i zwracając się do tłumów.

Black Lives Matter

Czarnoskóry George Floyd zmarł w wyniku brutalnej interwencji policjantów w Minneapolis w maju 2020 r.. Biały funkcjonariusz Derek Chauvin przez kilka minut przyciskał szyję 46-latka kolanem do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że mężczyzna nie może oddychać. Wydarzenie to stało się pretekstem do masowych protestów ruchu "Black Lives Matter". 20 kwietnia sędziowie wydali wyrok ws. zabójstwa Floyda, uznając Chauvina winnym zarzucanych mu czynów.

