Przewodnicząca KE: Watykan i Unia Europejska „myślą podobnie”

W sobotę papież Franciszek podjął przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w Watykanie. Okazją do półgodzinnej rozmowy było 50-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Unią Europejską.

Jak czytamy w oświadczeniu biura prasowego Watykanu, papież spotkał się z Jej Ekscelencją Ursulą von der Leyen, aby „podczas serdecznych rozmów” omówić „temat ludzkiego i społecznego rozwoju kontynentu, także z myślą o niedawno zainicjowanej Konferencji na temat przyszłości Europy”.

Serdeczne rozmowy i milczenie na temat kwestii spornych

Papież i Przewodnicząca Komisji Europejskiej „pochylili się [też] nad innymi kwestiami, będącymi przedmiotem wspólnych interesów, takimi jak społeczne konsekwencje pandemii oraz tematy migracji, zmian klimatycznych i ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie”.

Oświadczenie biura prasowego Stolicy Apostolskiej ani portal Vatican News nie wspominają nic na temat reakcji papieża Franciszka na kontrowersyjne działania Unii Europejskiej w ostatnim czasie i wypowiedzi samej Ursuli von der Leyen, takie jak próba przeforsowania prawnego uznania dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne, czy też budzące ogromne wątpliwości w rządach państw członkowskich regulacje związane z funduszem odbudowy.

Stolica Apostolska i Unia Europejska „myślą podobnie”

Po audiencji u papieża Ursula von der Leyen spotkała się z sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem oraz z szefem watykańskiej dyplomacji kard. Richardem Gallagherem.

Unijna urzędniczka udzieliła także wywiadu portalowi Vatican News. W rozmowie stwierdziła, że „Stosunki między Stolicą Apostolską, Watykanem i Unią Europejską są doskonałe. A to 50 lat pokazuje, jak bardzo myślimy podobnie. Dobra współpraca zasadniczo opiera się na podzielaniu tych samych wartości, pracy na rzecz pokoju, solidarności, godności istoty ludzkiej”.

- I oczywiście bardzo uważnie śledzimy wielki temat Watykanu, globalizację solidarności, który jest nam bardzo bliski. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zainteresowanie Watykanu naszą konferencją na temat przyszłości Europy. To tylko kilka tematów, które pokazują, jak intensywne, jak dobre są te relacje – mówiła von der Leyen.

Powszechne szczepionki i wdzięczność za Laudato si'

Wywiad udzielony oficjalnemu portalowi Watykanu stał się dla przewodniczącej Komisji Europejskiej okazją do propagowania powszechnego dostępu do szczepionek na COVID-19, do promowania związanej z WHO inicjatywy COVAX oraz do ciepłego wspomnienia kluczowych partnerów Unii Europejskiej, takich jak Pfizer, Johnson & Johnson i Moderna.

- Wszyscy wiemy, że nikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni, a wszyscy ludzie muszą mieć dostęp do niedrogich, bezpiecznych i skutecznych szczepionek – powiedziała, chwaląc „sukces”, jakim jest zdaniem urzędniczki dostarczenie 1,3 miliarda szczepionek dla uboższych krajów.

Ursula von der Leyen wyraziła także swoją „głęboką wdzięczność” wobec papieża Franciszka za zaangażowanie w działalność ekologiczną, wyrażoną wydaniem encykliki Laudato si'. „Pozytywny impuls”, jaki spowodował papieski dokument, pokrywa się z działaniami Unii Europejskiej, takimi jak projekt Europejskiego Zielonego Ładu i plany „neutralności klimatycznej” do 2050, czy też wcześniejszej redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030.

