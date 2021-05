Rosja komentuje plany UE względem Białorusi

W Brukseli rozpoczął się w poniedziałek nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej, poświęcony m.in. ostatnim wydarzeniom na Białorusi. O rozszerzenie porządku obrad w tym zakresie wnioskował premier Mateusz Morawiecki.

Jak wynika z informacji podanych przez PAP na Twitterze, przywódcy państw Wspólnoty potępili zmuszenie przez Białoruś do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku oraz zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Bloger i opozycjonista wracał wraz z partnerką z wakacji w Grecji. Przywódcy państw UE podjęli też decyzję o nałożeniu sankcji.

Z kolei Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały we wtorek, że zawieszają połączenia z Mińskiem i nie będą latać nad terytorium Białorusi. Według nieoficjalnych informacji podobną decyzję mają podjąć przywódcy państw UE.

Jak dotąd kraje UE zgodziły się na nałożenie sankcji na białoruskie linie lotnicze. Samoloty tych przewoźników nie będą mogły wlatywać w przestrzeń powietrzną państw Wspólnoty oraz korzystać z usług europejskich portów lotniczych.

Sankcje zostaną również rozszerzone na osoby związane z reżimem Aleksandra Łukaszenki. O szczegółach poinformował rzecznik polskiego rządu.

– W związku z tym ta lista w najbliższych dniach zostanie rozszerzona zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej. Ponadto Rada UE została również zobowiązana do tego, aby w najbliższym czasie rozszerzyć ukierunkowane restrykcje gospodarcze wobec Białorusi, adekwatne do zaistniałej sytuacji – powiedział we wtorek Piotr Muller.

Reakcja Kremla

Rzecznik prasowy Kremla Dimitrij Pieskow poinformował w krótkim oświadczeniu, że decyzję o zaprzestaniu lotów nad Białorusią przyjmuje "z żalem".

– Mogę powiedzieć jedynie, że przyjmuję te informację z żalem. Zaprzestanie latania nad obszarem dużego europejskiego kraju będzie potężnym obciążeniem finansowym dla każdego przewoźnika – powiedział.

