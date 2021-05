W loterii Narodowego Programu Szczepień będą mogli uczestniczyć także już zaszczepieni

Jak poinformował we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk, powstanie loteria Narodowego Programu Szczepień. Loteria zostanie uruchomiona 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa.

Ma to być nowa forma zachęcania Polaków do szczepienia. Szczególnie sceptyczni wobec zaszczepienia się przeciw COVID-19 są osoby młode.

Dworczyk został zapytany na konferencji prasowej, czy w zapowiedzianej przez niego we wtorek loterii będą mogły uczestniczyć osoby już zaszczepione.

– Uspokajam (...), ci którzy już się zaszczepili też będą mogli brać udział w loterii, nikt nie zostanie wykluczony – opowiedział pełnomocnik rządu ds szczepień.

Jakie nagrody czekają na zwycięzców?

Co dwutysięczna osoba przystępująca do loterii wygrywa 500 zł, co tydzień do wygrania po 50 tys. zł, co miesiąc dwie wygrane po 100 tys. zł, a w finale dwie nagrody po milion zł – zakłada loteria Narodowego Programu Szczepień, która rusza 1 lipca. Do wygrania będą też samochody hybrydowe.

Formuła loterii – jak informuje kancelaria premiera – umożliwi dołączenie samorządów do jej realizacji.

Wskazano, że co dwutysięczna osoba przystępująca do loterii wygrywa 500 zł, a każdy uczestnik ma aż cztery szanse na wygraną. Co tydzień będą dwie nagrody po 50 tys. zł, a także hulajnogi elektryczne i vouchery. Co miesiąc będą dwie nagrody po 100 tys. zł, a także samochody hybrydowe, a w finale będą to dwie nagrody po milion złotych oraz samochody hybrydowe.