Przymusowe szczepienia dla dzieci? Niemcy przeciwko

– Nasze zobowiązanie jest aktualne: nie będzie żadnych obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi - ani dla dorosłych, ani dla dzieci i młodzieży – stwierdziła nowa minister ds. rodziny Christine Lambrecht.

Ważne jest, aby rodzice i dzieci otrzymali wyczerpujące informacje, tak aby mogli "podjąć odpowiedzialną, dobrowolną decyzję". Uczestnictwo w regularnych zajęciach szkolnych nie powinno być uzależnione od tego, czy uczeń został zaszczepiony. Minister ds. rodziny podkreśliła, że nikt nie powinien być wykluczony z uczęszczania na zajęcia, z powodu tego, że nie został zaszczepiony.

Szczepienia dzieci

Federalny minister zdrowia Jens Spahnpodtrzymuje swój plan, aby starszym dzieciom i młodzieży zaoferować szczepionkę przeciwko koronawirusowi. To, jak powiedział minister w programie telewizji ntv "Fruehstart", jest również możliwe, jeśli Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) nie wyda ogólnego zalecenia. W tym przypadku rodzice i ich dzieci nadal mogliby podjąć indywidualną decyzję wraz z lekarzami.

Europejska Agencja Leków (EMA) rozpatruje obecnie wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki Pfizer dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Jest on już zatwierdzony dla osób od 16 roku życia. Oczekuje się, że decyzja zostanie podjęta do końca maja.

Stiko zastrzega sobie prawo do wydawania własnych zaleceń dotyczących szczepień, które mogą również różnić się od decyzji EMA. Według doniesień, większość panelu ekspertów jest sceptyczna wobec ogólnego zalecenia szczepień dla wszystkich dzieci.

Od początku kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi podano w Niemczech ponad 45 milionów dawek szczepionek.

