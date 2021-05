Ważna informacja dla planujących podróż samolotem. Komunikat LOT-u

"Wraz z udostępnieniem naszym pasażerom letniej siatki połączeń, kontynuujemy politykę elastycznego zarządzania rezerwacjami. Wiemy, jak ważna dla komfortu podróżowania jest możliwość spokojnego planowania, a także ewentualnego przełożenia terminu wylotu na dalszy termin w czasie pandemii. Dlatego tymi zasadami obejmujemy bilety wykupione do końca lipca 2021 r." - informuje rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski.

Wyjaśnił, że przedłużona oferta obejmuje bilety na wszystkie połączenia LOT-u, w tym również z oferty "LOTnaWakacje" zakupione do 31 lipca 2021 roku. Moczulski zwrócił uwagę, że wiążący jest termin zakupu oryginalnego biletu - samej zmiany można dokonywać po tym terminie.

"Dla biletów nabytych w tym okresie wybór nowego terminu lub kierunku podróży bez dodatkowych opłat dostępny jest dla całej siatki połączeń krajowych, średniego i dalekiego zasięgu oraz dla wszystkich taryf LOT-u, także najtańszej taryfy Saver. Ewentualne dopłaty wiążą się wyłącznie z różnicą w cenach biletów w przypadku braku dostępności taryfy, w której dokonano oryginalnej rezerwacji. Liczba zmian w ramach opublikowanego rozkładu nie jest limitowana" - dodał rzecznik spółki.

Szczegóły zarządzania rezerwacją

Moczulski wskazał, że w przypadku wyboru nowej daty podróży na tej samej trasie pasażerowie mogą samodzielnie dokonywać modyfikacji przez stronę LOT.com w zakładce "Zarządzaj rezerwacją". Zmiany kierunku podróży można dokonać za pośrednictwem LOT Contact Center lub w biurze podróży, w którym zakupiony został oryginalny bilet.

Przedstawiciel LOT-u przypomniał, że oprócz przedłużenia bezpłatnych zmian w rezerwacjach, w dalszym ciągu obowiązuje również możliwość wydłużenia terminu ważności wszystkich voucherów do 24 miesięcy. Dotyczy to także dokumentów, które zostały wystawione od marca do października ub. roku. Voucher można wykorzystać przez dwa lata od daty wystawienia, a nowy lot wybrać w ramach całej siatki połączeń przewoźnika dostępnej w ciągu następnych 12 miesięcy.