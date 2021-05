Szwecja: Rząd złagodzi restrykcje przeciwepidemiczne mimo wysokiego poziomu zakażeń

– Widzimy początek końca (epidemii), ale nie można powiedzieć, że to koniec – ocenił na spotkaniu z dziennikarzami premier Stefan Loefven.

Szwecja znosi obostrzenia

Pierwszym etapem poluzowania obostrzeń będzie m.in. podniesienie limitu widowni w kinach i teatrach z 8 do 50 osób, a na sportowych otwartych trybunach z 8 do 100 lub 500 (miejsca siedzące). Restauracja będą mogły być otwarte o dwie godziny dłużej do 22.30. Otwarte zostaną wesołe miasteczka.

Według rządowego planu kolejne znoszenie ograniczeń ma nastąpić na początku oraz w połowie lipca, a przedostatni etap będzie we wrześniu. Data powrotu do pełnej normalności nie została podana.

W Szwecji liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców wynosi obecnie 427 i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie.

"Spadający trend"

W opinii towarzyszącego premierowi na konferencji prasowej dyrektora Urzędu Zdrowia Publicznego decyzja rozpoczęciu znoszenia restrykcji jest możliwa dzięki "spadającemu trendowi". "W niektórych częściach kraju rozprzestrzenienie koronawirusa zmniejszyło się o 30-40 proc., a prawie 45 proc. dorosłych otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19" - podkreślał Johan Carlson.

Regionem, gdzie wciąż rośnie liczba zakażeń, głównie za sprawą dzieci i młodzieży, jest Norrbotten z miastem Kiruna na północy Szwecji.

O rezygnację z przedwczesnego luzowania restrykcji zaapelowali w wydanym we wtorek oświadczeniu epidemiolodzy z Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Eksperci uważają, że z decyzją należało poczekać jeszcze przynajmniej do połowy czerwca, gdyż "poziom zakażeń wciąż jest wysoki". "Istnieje ryzyko, że ludzie odczytają znoszenie ograniczeń jako pełną wolność" - stwierdzili naukowcy.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Szwecji 1366 przypadków zakażenia koronawirusem, a liczba zgonów na Covid-19 zwiększyła się o 15 do 14 451.

Władze Szwecji, które w 2020 roku najpierw wprowadziły jedynie zalecenia, a później restrykcje w związku z pandemią, nigdy nie zdecydowały się na lockdown.