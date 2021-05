Von der Leyen: Wszystkie kraje UE dały zielone światło na finansowanie FO

Ursula von der Leyen poinformowała w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej dały "zielone światło" na finansowanie Funduszu Odbudowy.

Szefowa Komisji Europejskiej przekazała, że formalna akceptacja zaplanowana jest na najbliższe dni. "Komisja Europejska jest gotowa, aby zebrać pieniądze i uczynić UE bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną" – napisała na Twitterze von der Leyen.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 27 krajów członkowskich Wspólnoty zawarło bezprecedensowe porozumienie, zakładające wspólną pożyczkę 750 mld euro na Fundusz Odbudowy, który ma być instrumentem naprawczym po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Polska z unijnego Funduszu Odbudowy będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach. w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Głosowanie w Senacie

Senat bez poprawek przyjął w czwartek ustawę ratyfikującą decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 98 senatorów, dwóch wstrzymało się. Nikt nie głosował "przeciw".

Przypomnijmy, że większość senacka zapowiadała dodanie do ustawy preambuły. Ostatecznie tak się nie stało. Podczas głosowania przepadła poprawka zakładająca dodanie do ustawy nowej części. Za wprowadzeniem preambuły głosowało 49 senatorów. Tyle samo było głosów przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

