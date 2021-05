Gubernator Kalifornii zapłaci za lockdown kościołów... dosłownie!

Jakiś czas temu informowaliśmy o wyroku sądu, który uchylił wprowadzone przez gubernatora Kalifornii obostrzenia wobec kościołów pod pozorem walki z epidemią COVID-19, uznając je za niekonstytucyjne. Kolejny wyrok sądu idzie jeszcze dalej, nakazując gubernatorowi wypłacenie kwoty 1,35 miliona dolarów na rzecz wspólnoty, która wytoczyła mu proces.

Sentencja wyroku nakazuje gubernatorowi Gavinowi Newsonowi „pokrycie kosztów prawnych Liberty Counsel, chrześcijańskiej organizacji prawniczej, która złożyła pozew w imieniu Harvest Rock Church i Harvest International Ministry przeciwko demokratycznemu gubernatorowi Kalifornii”.

Koniec dyskryminowania religii w Kalifornii

W oświadczeniu organizacji Liberty Counsel czytamy: „Zgodnie z orzeczeniem Kalifornia nie może już nakładać dyskryminujących ograniczeń na miejsca modlitwy. Jest to pierwszy na skalę kraju stały zakaz stosowania restrykcji covidowych w kościołach i miejscach kultu. W myśl przyjętego w stanie stałego nakazu wszystkie kościoły w Kalifornii mogą odprawiać nabożeństwa bez dyskryminujących ograniczeń”.

Radość z powodu sukcesu w walce z bezprawną ingerencją rządu stanowego w życie religijne wyraził założyciel wspólnoty Harvest Rock Church, pastor Che Ahn. „Po prawie rocznej walce w obronie naszych wolności religijnych nasz pozew osiągnął trwałe rozwiązanie na naszą korzyść. Jestem wstrząśnięty, widząc całkowite odwrócenie ostatnich dyskryminujących ograniczeń wobec kościołów w Kalifornii” – powiedział.

Nie jest to jedyny wyrok przeciwko gubernatorowi Kalifornii. Miesiąc temu również Sąd Najwyższy USA orzekł – na korzyść protestanckiej wspólnoty South Bay United Pentecostal Church w San Diego – niekonstytucyjność obostrzeń covidowych. Radca prawny z Thomas More Society, Paul Jonna, powiedział o tym wyroku, że stanowi „ostatni gwóźdź do trumny” nielegalnego dławienia kultu religijnego pod pretekstem epidemii.

