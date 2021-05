Chiny: Podano już ponad 620 mln szczepionek na COVID-19

Chiny przyspieszają tymczasem program szczepień przeciwko COVID-19, w którym stosowane są jak dotąd wyłącznie preparaty rodzimej produkcji. W sobotę w całym kraju podano 17,98 mln dawek, co podniosło łączny bilans szczepień do 620,97 mln. Władze informowały wcześniej, że do czerwca chcą zaszczepić 40 proc. spośród 1,4 mld mieszkańców kraju.

Rośnie ognisko zakażeń w Kantonie

Tymczasem w Kantonie na południu kraju rośnie ognisko lokalnych zakażeń.

Kantońskie służby sanitarne zgłosiły w niedzielę 12 nowych lokalnych infekcji bezobjawowych wśród kontaktów osób, u których zakażenie potwierdzono wcześniej. Jeden nowy przypadek w tej liczbie wykryto w sąsiednim mieście Foshan.

Władze Kantonu wprowadziły częściowy lockdown na kilku obszarach dzielnicy Liwan, która obejmuje historyczne centrum miasta. Wszyscy mieszkańcy Liwanu i sąsiadujących z nim dzielnic Yuexiu i Haizhu mają w ciągu kilku dni przejść testy na obecność koronawirusa.

Na kilku osiedlach mieszkańcom ograniczono możliwość wychodzenia, a na całym Liwanie zamknięto lokale rozrywkowe i zakazano jedzenia w restauracjach. Wszystkim mieszkańcom Kantonu polecono, by zachowali szczególną ostrożność, unikali niekoniecznych wyjść i spotkań w dużych grupach.

Pandemia koronawirusa pozostaje w Chinach kontynentalnych zasadniczo pod kontrolą od wielu miesięcy, choć w kraju sporadycznie pojawiają się nowe ogniska zakażeń. Władze stanowczo na nie reagują, stosując masowe testy przesiewowe i restrykcje o charakterze lokalnym. Z informacji miejscowych mediów wynika, że w Kantonie wykryto indyjski wariant koronawirusa.