Komisja Europejska rekomenduje zmiany w podróżowaniu po UE

Komisja Europejska zarekomendowała w poniedziałek, aby państwa członkowskie UE stopniowo łagodziły restrykcje dotyczące podróżowania, w tym przede wszystkim dla posiadaczy unijnych certyfikatów COVID-19.

KE chce też, aby w pełni zaszczepione osoby posiadające certyfikaty szczepień były zwolnione z testów związanych z podróżą lub kwarantanny 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki.

Komisarz Reynders o "wspólnym narzędziu" UE

– Ostatnie tygodnie przynoszą ciągły trend spadkowy liczby zakażeń, co pokazuje sukces kampanii szczepień w całej UE. Równolegle zachęcamy również do przystępnych cenowo i szeroko dostępnych możliwości testowania. W tym kontekście państwa członkowskie powoli znoszą ograniczenia związane z COVID-19 zarówno wewnątrz kraju, jak i w zakresie podróży. Dziś proponujemy, aby państwa członkowskie koordynowały to stopniowe znoszenie ograniczeń w swobodnym przepływie (osób – PAP), biorąc pod uwagę nasze nowe wspólne narzędzie: unijny cyfrowy certyfikat COVID-19 – powiedział w Brukseli Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości.

Polska w pilotażowym programie

Wdrugiej połowie maja Polska zadeklarowała przystąpienie do pilotażowego programu certyfikatów szczepiennych. – Od 1 czerwca Polska będzie w pełni gotowa do przystąpienia do pracy w projekcie – przekazał rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Certyfikat szczepień, nazywany również "paszportem covidowym", będzie poświadczał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub uzyskała niedawno negatywny wynik testu albo wyleczyła się z infekcji.



