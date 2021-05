Amerykanie podsłuchiwali Merkel. Wyciekł tajny raport

Według ustaleń duńskiego nadawcy publicznego DR, w latach 2012–2014 Służba Wywiadu Obronnego (FE) współpracowała z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) w celu zebrania informacji o czołowych politykach z Niemiec, Francji, Szwecji i Norwegii.

Amerykanie mieli szpiegować m.in. kanclerz RFN Angelę Merkel, ówczesnego szefa niemieckiego MSZ Franka-Waltera Steinmeiera, a także ówczesnego lidera niemieckiej opozycji Peera Steinbrucka.

Operacja Dunhammer

Mówi się, że NSA uzyskała dostęp do wiadomości tekstowych i rozmów telefonicznych wielu wybitnych osób, podłączając się do duńskiej sieci internetowej we współpracy z FE.

Według mediów, informacje o podsłuchach pojawiły się w tajnym raporcie opatrzonym kryptonimem "Operacja Dunhammer". Jak podaje BBC, dziennikarze DR przeprowadzili wywiady z dziewięcioma źródłami, z których wszyscy mieli dostęp do informacji niejawnych przechowywanych przez FE.

Duński minister obrony Trine Bramsen, który podobno został wcześniej poinformowany o sprawie, powiedział DR, że "systematyczne podsłuchiwanie bliskich sojuszników jest niedopuszczalne".

"Uważam, że to skandal"

– Z politycznego punktu widzenia uważam, że to skandal – oświadczył w wypowiedzi dla niemieckich mediów Peer Steinbruck.

Z kolei prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i rzecznik Angeli Merkel powiedzieli, że nie wiedzieli o zaangażowaniu Danii do czasu raportu DR, który został udostępniony innym mediom europejskim w weekend.

Ani FE, ani NSA nie skomentowały jeszcze tych doniesień.

