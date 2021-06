WHO zatwierdziła drugą chińską szczepionkę. "Do użycia kryzysowego"

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła do użycia kryzysowego szczepionkę przeciw COVID-19 opracowaną przez chiński koncern Sinovac – poinformowano we wtorek w komunikacie. To drugi chiński specyfik z zielonym światłem od WHO.