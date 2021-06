Wyjątkowe wieści z Wielkiej Brytanii. "Po raz pierwszy od wybuchu pandemii"

Co istotne, nie jest to efekt statystyczny wynikający z tego, że zgony, które następują w weekendy, często są rejestrowane z opóźnieniem. Doba bez zarejestrowanego zgonu już raz się zdarzyła - 30 lipca zeszłego roku - ale tak naprawdę w tamtym dniu zmarło 10 osób, które w statystykach ujęto nazajutrz. Tymczasem jak podano we wtorek, w minioną niedzielę, 30 maja, po raz pierwszy odnotowano dobę, podczas której faktycznie nikt nie zmarł z powodu COVID-19.

To oznacza, że liczba zarejestrowanych zgonów z ostatnich siedmiu dni wynosi 43 i jest to spadek o pięć w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami. Natomiast łączny bilans ofiar śmiertelnych pandemii w Wielkiej Brytanii to 127 782.

Zmniejszająca się liczba zgonów jest szczególnie istotna w kontekście stopniowo rosnącej ponownie liczby zakażeń, co związane jest z indyjskim wariantem koronawirusa. Rząd i naukowcy mają nadzieję, że nawet jeśli liczba infekcji wzrasta, to szczepionki skutecznie chronią przed ciężkimi przypadkami COVID-19 i zgonami.

Pandemia w odwrocie

W ciągu minionej doby wykryto 3165 nowych infekcji, co jest siódmym kolejnym dniem, gdy dobowy bilans jest powyżej 3 tys., czyli poziomu, który przez poprzednie półtora miesiąca nie został przekroczony ani razu. Nadal są to jednak niewielkie liczby w porównaniu z tymi ze szczytu drugiej fali na początku stycznia, gdy kilka razy zdarzyły się dni z 60 tys. nowych przypadków. Do tej pory w Wielkiej Brytanii wykryto 4,49 mln zakażeń.

Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostało prawie 39,5 mln osób, co stanowi 74,9 proc. dorosłych mieszkańców kraju, a drugą - ponad 25,7 mln, czyli 48,9 proc. dorosłych.

