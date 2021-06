Biden: Nie ISIS, nie Al Kaida. Biali suprematyści są najgroźniejsi

Podczas swojego wystąpienia prezydent Stanów Zjednoczonych wskazał, co uważa za główne zagrożenie dla swojego kraju. Jego słowa mogą jednak zaskoczyć. Zdaniem Joe Bidena głównych zagrożeniem dla pokoju są obecnie biali suprematyści.

– Terroryzm ze strony białych suprematystów jest dziś najbardziej śmiertelnym zagrożeniem dla ojczyzny. Nie ISIS, nie Al Kaida, białych suprematystów – mówił prezydent Ameryki.

Te słowa padły w w Tulsa w Oklahomie, co nie jest przypadkiem. To właśnie tam w 1921 roku doszło do pogromu czarnoskórych obywateli USA.

Biden zezwala na Nord Stream 2

Nie chcąc zaostrzać konfliktu z Niemcami o gazociąg, Stany Zjednoczone zdecydowały, że nie nałożą sankcji na firmy, które go budują. Potwierdziła to administracja Joe Bidena.

Z kolei w środę w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezydent USA wprost mówi korespondentowi Polskiego Radia w Białym Domu, że zastosowanie sankcji wobec spółek niemieckich byłoby szkodliwe dla relacji USA z Europą. – Poza tym to nie jest tak, że mogę pozwolić na coś Niemcom albo nie – tłumaczył Biden.

Jest data spotkania Putin–Biden

Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się 16 czerwca w Genewie. Informację przekazał Biały Dom. Potwierdził ją Kreml.

Moskwa podkreśla w opublikowanym komunikacie,że Joe Biden i Władimir Putin politycy mają omówić przede wszystkim przyszłość dwustronnych stosunków, walkę z pandemią COVID-19, problemy związane ze strategiczną stabilnością nuklearną oraz konflikty regionalne.

Z kolei Biały Dom podaje: "Przywódcy omówią pełen zakres palących problemów, dążąc do przywrócenia przewidywalności i stabilności w stosunkach USA-Rosja".

