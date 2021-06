Rosja: Zarejestrowano pierwszy lek inhalacyjny zapobiegający komplikacjom po COVID-19

To pierwszy preparat, który ma zapobiegać burzy cytokinowej i walczyć z nią – informuje agencja TASS. Ministerstwo zdrowia Rosjki dokonało rejestracji preparatu w środę.

Obecnie rozpoczyna się już przemysłowa produkcja leku opracowanego przez Federalną Agencję Medyczno-Biologiczną – dodano w komunikacie resortu zdrowia.

Jak działa preparat?

Leitragin to pierwszy lek, który ma zapobiegać wywoływanej przez SARS-CoV-2 burzy cytokinowej i leczyć ją – informuje agencja TASS. Burza cytokinowa to groźna, nadmierna reakcja immunologiczna organizmu na zakażenie. Może potęgować stan zapalny i doprowadzić do zespołu ostrej niewydolności oddechowej oraz innych powikłań narządowych powodujących zwiększoną śmiertelność.

Podczas badań klinicznych Leitraginu, w których wzięło udział 320 pacjentów przechodzących w sposób umiarkowany COVID-19, żaden z badanych nie zmarł, ani nie rozwinął poważnej formy choroby. Pacjenci, którzy przyjmowali Leitragin wyzdrowieli w ciągu około ośmiu dni, osoby, które otrzymywały standardowe leczenie – czternastu.

Rosyjska szczepionka dopuszczona przez Słowację

Rząd Słowacji zgodził się w maju na rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi rosyjską szczepionką Sputnik V. Decyzja nie zapadła jednomyślnie, jednak rząd pozwolił ministrowi zdrowia Vladimirowi Lengvarskiemu na wykorzystanie 200 tys. dawek szczepionki, które są już w kraju.

Szczepienia mają zacząć się najpóźniej 7 czerwca. Minister zdrowia został zobowiązany do wydania rozporządzeń i wytycznych, w myśl których wszyscy zaszczepieni rosyjskim preparatem będą kierowani do specjalistów w przypadku wystąpienia ewentualnych skutków ubocznych.

Zlecone badania szczepionki, które zakończono 16 maja, potwierdziły, że preparat Sputnik V wywołuje właściwą odpowiedź immunologiczną – wynika z materiału ministerstwa zdrowia przedłożonego na posiedzenie gabinetu. Zdaniem ministra Lengvarskiego nie ma powodów, by wątpić w bezpieczeństwo szczepionki.