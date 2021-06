Zmiana władzy w Izraelu. Będzie nowy premier

Rząd jedności narodowej ma być rządem koalicyjnym. Mają go tworzyć były dziennikarz, lider prawicowej partii Jesz Atid Jair Lapid oraz były współpracownik Benjamina Netanjahu i szef Jaminy, Naftali Bennett.

W izraelskim parlamencie zasiada 17 członków partii Lapida i zaledwie siedmiu Jaminy. To jednak wystarczyło, aby obaj politycy porozumieli się co do rotacyjnego sposobu sprawowania funkcji premiera. Oznacza to, że najpierw Benet ma być szefem rządu do września 2023 roku, a potem Lapid przejmie jego obowiązki do końca kadencji Knesetu, która upływa w listopadzie 2025 roku.

Do koalicji rządzącej wejdzie osiem partii – prawicowych, centrowych i lewicowych. Po raz pierwszy w historii Izraela część władzy otrzyma ugrupowanie reprezentujące mniejszość arabską. Media podkreślają, że jedynym wspólnym mianownikiem wszystkich tych sił politycznych jest wola odsunięcia od władzy Benjamina Netanjahu, najdłużej urzędującego premiera Izraela.

Prezydent Reuven Rivlin poinformował na Twitterze, że otrzymał dokument, który potwierdza utworzenie rządu. Pogratulował Lapidowi i szefom pozostałych partii. "Oczekujemy, że Kneset zbierze się tak szybko, jak to możliwe, aby ratyfikować rząd, zgodnie z wymogami" – napisał prezydent.

Izrael: Kneset wybrał prezydenta

To jednak nie koniec zmian politycznych w Izraelu. Kneset zdecydował, że nowym prezydentem zostanie Isaac Herzog.

Polityk zastąpi na stanowisku ustępującego prezydenta Reuwena Riwlina, który objął urząd w 2014 roku. Przekazanie władzy nastąpi w lipcu.

W Izraelu prezydenta na siedmioletnią kadencję wybiera parlament. W środę 2 czerwca za kandydaturą Herzoga opowiedziało się 87 deputowanych. Na jego kontrkandydatkę, która była Miriam Peretz zagłosowało 27 parlamentarzystów.

Reuters zwraca uwagę na to, że w systemie politycznym Izraela urząd prezydencki ma charakter przede wszystkim reprezentacyjny. Do zadań głowy państwa należy między innymi zabieganie o jedność pomiędzy skonfliktowanymi środowiskami etnicznymi i wyznaniowymi. – Musimy bronić międzynarodowej pozycji Izraela i jego dobrego imienia w rodzinie narodów, zwalczać antysemityzm i nienawiść do Izraela oraz chronić filary naszej demokracji – powiedział Isaac Herzog.