Włochy: Po raz pierwszy wykonano 600 tysięcy szczepień jednego dnia

Do tej pory w kraju podano 37 milionów dawek preparatów przeciwko COVID-19. Prawie 13 milionów osób, czyli 23 procent ludności zakończyło szczepienia. 40 procent mieszkańców kraju otrzymało jedną dawkę.

Według danych rządu do Włoch przysłano dotychczas około 42 milionów dawek. Wykorzystanych zostało 88 procent z nich.

W regionach trwają szczepienia tegorocznych maturzystów, a od 3 czerwca zapisywać się mogą osoby w każdym wieku powyżej 12 lat. W niektórych częściach kraju zgłoszenia od młodzieży będą przyjmowane od połowy czerwca. Ma to być przełomowy miesiąc kampanii szczepień, która według zapowiedzi rządu zostanie jeszcze bardziej przyspieszona.

Włochy są na drugim miejscu w UE po Niemczech pod względem liczby osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 - ogłosił w sobotę komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. Szczepienia zakończyło 12,7 mln osób, czyli 23 procent populacji.

Za Włochami plasują się Francja i Hiszpania - zauważył komisarz, który jest koordynatorem kampanii szczepień. W komunikacie poinformował, że w kraju działa obecnie 2666 punktów szczepień, a wkrótce będzie ich o 800 więcej, bo powstaną w zakładach pracy.

Przedstawiony w sobotę przez resort zdrowia bilans epidemii we Włoszech z ostatniej doby to 57 zgonów na COVID-19 i 2436 zakażeń koronawirusem potwierdzonych w 238 tys. testów. 126 472 - to łączna liczba zgonów zanotowanych od początku kryzysu epidemicznego w lutym zeszłego roku. Dotychczas koronawirusa stwierdzono u 4,2 mln osób, z których 3,9 mln uznano za wyleczone.

Zakażonych obecnie jest we Włoszech około 195 tys. osób. W szpitalach od piątku zwolniło się prawie 350 miejsc dla chorych na COVID-19.

Władze Lombardii, włoskiego epicentrum epidemii w zeszłym roku, ogłosiły, że region ten zbliża się do stanu zbiorowej odporności.