Boris Johnson wzywa liderów G7 do zaszczepienia całego świata do końca 2022 r.

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał w sobotę wieczorem pozostałych przywódców państw grupy G7, by podczas przyszłotygodniowego szczytu zobowiązali się do zaszczepienia przeciw COVID-19 całej populacji świata do końca 2022 r.