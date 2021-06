Zderzenie pociągów ekspresowych. Nie żyje co najmniej 30 osób

Jak podaje agencja Reutera, ponad 30 osób zginęło w poniedziałek po zderzeniu dwóch pociągów ekspresowych w południowym Pakistanie. O liczbie ofiar poinformował lokalne media przedstawiciel tamtejszej policji.

Co najmniej 30 zmarłych zostało przetransportowanych do okolicznych szpitali, powiedział w rozmowie z lokalnym kanałem telewizyjnym Geo News starszy funkcjonariusz policji okręgowej Umar Tufail.

We wraku pociągu Millay Express uwięzionych jest jeszcze od 15 do 25 pasażerów, do których próbują dotrzeć strażacy.

Ofiar może być więcej

Zaznaczył, że spodziewa się wzrostu ofiar, ponieważ, pomimo upływu godzin od wypadku w dystrykcie Ghotki w południowej prowincji Sindh, nadal istnieją zniszczone przedziały pociągów, do których ratownicy nie mieli dostępu. Powiedział, że w przedziałach znajduje się do 25 osób, do których nie można było jeszcze wejść. Część rannych jest też w stanie krytycznym.

Na razie nie wiadomo, co spowodowało wykolejenie i późniejszą kolizję.

Tragiczny wypadek autokaru

Dwa lata temu w Pakistanie doszło do wypadku na północy Pakistanu niedaleko miasta Chilas, w którym zginęło 29 osób, wśród nich 10 zołnierzy pakistańskiej armii. Autokar jechał z miasta Skardu do Rawalpindi znajdującego się w prowincji Pendżab. Do katastrofy miało dojść na ostrym zakręcie, autobus ponoć zderzył się ze skałą, a następnie wpadł do rowu.

Dużym problemem podczas prowdzenia akcji ratowniczej był brak specjalistycznego sprzętu potrzebnego przy tego typu działaniach, jak również brak ludzi.

