Masakra w Burkina Faso. Papież modli się za ofiary dżihadystów

Około drugiej w nocy do miejscowości Solhan w Burkina Faso doszło do straszliwej masakry dokonanej przez radykalnych islamistów od kilku lat terroryzujących ten afrykański kraj. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zginęło co najmniej 160 osób, a sprawcy zamachu strzelali do wszystkich – do żołnierzy, cywilów, kobiet i dzieci. Akcja dżihadystów zaczęła się od osób związanych z państwową armią, jednak szybko przerodziła się w cykl egzekucji w kolejnych domach mieszkańców.

Jednocześnie w kilku innych miejscach doszło do mniejszych masakr ludności, m. in. do rozstrzelania na wschodzie kraju co najmniej trzydziestu cywilów, w tym trzech porwanych przez dżihadystów dziennikarzy i trzech osoby z zagranicy. Rząd Burkina Faso ogłosił 72-godzinną żałobę narodową, zapewniając przy tym, że oddziały wojskowe zostały wysłane w poszukiwaniu zamachowców oraz dla ochrony ludności, dokonującej pochówków swoich bliskich.

Trwa żałoba narodowa w Burkina Faso

O modlitwie za ofiary zapewnił papież Franciszek, wyrażając przy tym nadzieję na zaprowadzenie pokoju w Burkina Faso, która od roku 2015 pada ofiarą islamskich bojówek. ONZ wskazuje, że w samym roku 2019 zginęło 1800 osób, podczas gdy dwa lata później aktywność bojowa dżihadystów nie ustaje i nie została stłumiona przez armię.

Prezydent Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, napisał na Twitterze: „Skłaniam głowę przed pamięcią setek cywilnych ofiar tego barbarzyńskiego ataku i składam kondolencje ich rodzinom” i wezwał ludność kraju do „zachowania jedności przeciwko siłom zła”.

Przewodniczący episkopatu: Nie mamy słów, pozostaje tylko modlitwa

W rozmowie z Radiem Watykańskim zamach skomentował przewodniczący episkopatu Burkina Faso i Nigru, bp Laurent Dabiré. „Te tragiczne wydarzenia są dla nas wstrząsem. Nie mamy słów, pozostaje tylko modlitwa” – powiedział, zachęcając ludność do trwania w wierze i nadziei wobec tak strasznych doświadczeń.

Jak na razie żadna z dżihadystycznych organizacji terroryzujących kraj nie wzięła odpowiedzialności za masakrę, podejrzewa się jednak, że została ona dokonana, aby zniechęcić ludność do wspomagania walk armii Burkina Faso przeciwko islamistom.

