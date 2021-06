Za tydzień spotkanie Joe Bidena z papieżem Franciszkiem? Co z "koherencją eucharystyczną"?

Informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez żadną ze stron, ale watykański sekretarz stanu przekazał Catholic News Agency, że 15 czerwca „może dojść” do pierwszego spotkania papieża Franciszka i Joe Bidena jako prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie miałoby miejsce podczas pierwszej podróży Bidena do Europy, której celem jest zacieśnienie relacji z podmiotami i państwami, które „podzielają nasze wartości i wizję przyszłości”, jak powiedział amerykański prezydent. Weźmie on udział w szczycie G7 i w posiedzeniu NATO, odbywając przy tym szereg spotkań z przywódcami europejskimi, w tym 16 czerwca z Władimirem Putinem.

Dzień przed głosowaniem episkopatu USA...

Ewentualna wizyta Joe Bidena w Watykanie miałaby miejsce dosłownie dzień przed początkiem obrad amerykańskiego episkopatu poświęconych m. in. głosowaniu nad dokumentem o „koherencji eucharystycznej”. Głównym powodem powstania tego dokumentu jest fakt, że drugi w historii „katolicki” prezydent USA publicznie przystępuje do Komunii Świętej, mimo że głosi poglądy i wprowadza prawodawstwo wykluczające go ze wspólnoty Kościoła.

Zgodnie z wytycznymi, jakie amerykańscy biskupi otrzymali w 2004 od papieża Benedykta XVI, polityk, który „konsekwentnie prowadzi kampanię i głosuje za dopuszczalną aborcją i eutanazją”, popełnia grzech ciężki i należy mu odmówić Komunii Świętej. Papież Franciszek nie zdecydował się kontynuować linii swojego poprzednika, czego wyrazem jest list prefekta Kongregacji Nauki Wiary zalecający „dialog i zrozumienie” wobec pro-aborcyjnych polityków i słowem nie wspominający o postępowaniu wynikającym z Kodeksu prawa kanonicznego.

