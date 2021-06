Kanada: Rząd przedłuża "Miesiąc Dumy" LGBT do września

W ciągu ostatniej dekady aktywiści homoseksualni, a teraz niektóre rządy na całym świecie, ogłosiły czerwiec "Miesiącem Dumy", poświęconym społeczności LGBT, wraz z paradami i uroczystościami. Według Free to be me, konta rządu kanadyjskiego odpowiedzialnego za "orientację seksualną oraz kwestie tożsamości płciowej i ekspresji", czerwiec wyznacza teraz początek "sezonu dumy", który potrwa do września.

Kanadyjski Departament Obrony ogłosił, że w połowie czerwca podniesie flagę "dumy", aby rozpocząć "sezon dumy". Zachęca również Kanadyjczyków do przesyłania filmów życzących krajowi "Szczęśliwego sezonu dumy".

Według Mister B&B, portalu społecznościowego LGBTQ, kanadyjskie miasta, w tym Toronto, Vancouver, Montreal i Calgary, planują organizować wydarzenia.

Drag queen w telewizji dla dzieci

Czerwiec rozpoczął się od zwiększenia ilości treści o tematyce LGBT skierowanych do małych dzieci. Popularna telewizja dla namłodszych, Nickelodeon, wyemitowała program, w którym drag queen wyjaśnia znaczenie flagi "dumy". Nickelodeon pokazał również odcinek programu dla dzieci Blue's Clues, w którym drag queen zorganizowała paradę gejów, transpłciowych i niebinarnych stworzeń zwierzęcych.

Ostatnio w Kanadzie ruch LGBT rozwija się i rozszerza swoją propagandę. Na przykład w Ontario szkoła katolicka postanowiła wywiesić tęczową flagę homoseksualistów, co spowodowało rezygnację dwóch członków zarządu.

Jak podkreśla Life Site News, 6 czerwca, w rocznicę D-Day, oficjalne konto rządu Kanady nie wspominało o odważnych kanadyjskich żołnierzach, którzy w czasie II wojny światowej walczyli na plażach Normandii. Kilka dni później na Twitterze rządu napisano "aby świętować i wspierać społeczności #LGBTQ2 w Kanadzie i na całym świecie".

Czytaj też:

USA: Pentagon zabrania eksponowania flag "Dumy", ale "podziwia" LGBT