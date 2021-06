Nastolatka, która sfilmowała śmierć Floyda nagrodzona Pulitzerem

Czarnoskóry George Floyd zmarł w wyniku interwencji policjantów w Minneapolis w maju 2020 roku. Biały funkcjonariusz Derek Chauvin przez kilka minut przyciskał szyję 46-latka kolanem do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że mężczyzna nie może oddychać. Wydarzenie to stało się pretekstem do masowych protestów ruchu "Black Lives Matter".

20 kwietnia, sędziowie wydali wyrok, ws. zabójstwa Floyda, uznając Chauvina winnym zarzucanych mu czynów. 12 przysięgłych uznało Chauvina za winnego trzech czynów – nieumyślnego morderstwa drugiego stopnia, morderstwa trzeciego stopnia i zabójstwa drugiego stopnia – podały amerykańskie media.

Śmierć Floyda zarejestrowała 18-latka swoim telefonem. Jury Nagrody Pulitzera postanowiło uhonorować nastolatkę specjalną nagrodą, wskazując, że jej postawa jest przykładem "kluczowej roli obywateli w dążeniu dziennikarzy do prawdy i sprawiedliwości" i doprowadziła do powstania "wideo, które wywołało protesty przeciwko brutalności policji na całym świecie".

Ameryka w ogniu

Protesty, które wybuchły po śmierci Floyda przybrały bardzo szybko nieoczekiwany obrót. Manifestanci dewastowali ulice, budynki, samochody i plądrowali sklepy.

Podczas pierwszej fazy zamieszek doszło m.in. zdewastowania pomnika Tadeusza Kościuszki znajdującego się w pobliżu Białego Domu. Monument został zamalowany antyprezydenckimi napisami.

Na te wydarzenia zareagował m.in. ambasador Polski w USA Piotr Wilczek. "Jestem zniesmaczony i zbulwersowany aktami wandalizmu pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie, bohatera, który walczył o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych" – napisał na Twitterze.

Czytaj też:

Black Lives Matter. Nowa religia „antyrasizmu”Czytaj też:

Pelosi dziękuje Floydowi za "poświęcenie życia dla sprawiedliwości"