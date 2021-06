Biden nazwał go "zabójcą". Putin odpowiada

W wywiadzie dla NBC News rosyjski przywódca pochwalił byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, dodając jednocześnie, że po Joe Bidenie spodziewa się "mniejszej liczby impulsywnych decyzji".

– On jest barwną osobowością. Możesz go lubić lub nie. Ale on nie pochodził z establishmentu USA, nie był wcześniej częścią wielkiej polityki, a niektórzy to lubią, niektórzy nie lubią, ale to fakt – powiedział o Trumpie Putin.

"Przyzwyczaiłem się do ataków"

Zapytany o Bidena prezydent Rosji stwierdził, że nowy gospodarz Białego Domu radykalnie różni się od Trumpa, ponieważ Biden jest człowiekiem "politycznej kariery". – Praktycznie całe swoje życie spędził w polityce – dodał Putin.

Dalej stwierdził, że określenie "zabójca", jakiego użył w stosunku do niego Biden, rozumie jako synonim "hollywoodzkiego macho". – Podczas mojej kadencji przyzwyczaiłem się do ataków pod różnymi kątami i z różnych obszarów pod najróżniejszymi pretekstami i powodami oraz różnego kalibru i zaciekłości. Nic mnie to nie dziwi – oświadczył prezydent Rosji.

Jednocześnie wielokrotnie odrzucił oskarżenia, że rosyjskie tajne służby próbowały zabić opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego.

Spotkanie na szczycie

BBC odnotowuje, że wywiad Putina dla amerykańskiej stacji telewizyjnej miał miejsce na kilka dni przed jego spotkaniem z Bidenem, które zaplanowano na najbliższą środę w Genewie. Będzie to pierwsza rozmowa obu przywódców od czasu, gdy Biden został prezydentem USA.

Wcześniej w poniedziałek i wtorek Biden spotka się z przywódcami NATO i UE.

Czytaj też:

Za co Biden sprzedał sojuszników?