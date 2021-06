Macron zachwycony Bidenem. "Ameryka wróciła"

Obaj przywódcy spotkali się przy okazji szczytu państw G7, który odbywa się w kurorcie Carbis Bay w Kornwalii w południowo-zachodniej Anglii.

Biden, zapytany przez reportera, czy Ameryka wróciła, zwrócił się do Macrona i wskazał francuskiemu prezydentowi, że to on powinien odpowiedzieć na to pytanie. – Zdecydowanie tak – powiedział Macron. – Wspaniale jest mieć prezydenta USA, który jest częścią klubu i jest bardzo chętny do współpracy – dodał.

"Ulga" po Trumpie

Jak odnotowuje Reuters, zachowanie Macrona przypomina słowa brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, który w czwartek okrzyknął Bidena "wielkim powiewem świeżego powietrza".

Według agencji, ani Macron, ani Johnson nie przedstawili wyraźnych analogii między Bidenem i Donaldem Trumpem, choć obaj chwalili wyraźnie spółdzielczy ton Bidena, a urzędnicy stwierdzili, że po tym, jak Trump czasami szokował i dezorientował wielu europejskich sojuszników, "pojawiła się ulga".

Stosunki z NATO i UE

Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone bardzo mocno odczuwają spójność sojuszu wojskowego NATO i wyrażają poparcie dla Unii Europejskiej, która była obiektem dużej krytyki ze strony Trumpa podczas jego prezydentury w latach 2017–2021.

– Po pierwsze uważam, że UE jest niezwykle silną i dynamiczną jednostką, która ma wiele wspólnego ze zdolnością Europy Zachodniej nie tylko do radzenia sobie z jej problemami gospodarczymi, ale także do zapewnienia kręgosłupa i wsparcia dla NATO – powiedział prezydent USA.

W środę w Genewie Biden po raz pierwszy spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

