Śluby z dziećmi w islamie? Nigeryjski profesor: Nie ma bariery wieku

Jak relacjonuje Robert Spencer z portalu Jihad Watch, trwa obecnie inicjatywa „Zakończyć przemoc wobec kobiet i dziewcząt” organizowana przez nigeryjskie Towarzystwo Nasrul-lahi-li Fathi (NASFAT) we współpracy z UNICEF-em. Naczelny imam tej organizacji powiedział podczas konferencji prasowej, że islam wspiera małżeństwa nieletnich.

Imam: Kierujemy się ortodoksją, a nie „współczesnymi standardami”

Muzułmański przywódca podkreślił, że „księgi islamu jasno mówią o małżeństwie” i wezwał wyznawców „proroka”, aby w swojej ocenie tej kwestii kierowali się religijną ortodoksją „zamiast używania współczesnych standardów”. Jak podaje Spencer, praktyka małżeństw dorosłych muzułmanów z nieletnimi dziewczętami jest usankcjonowana tradycją i prawem wielu krajów, w których religią panującą lub dominującą jest islam. Tak np. w Turcji rządowy resort zajmujący się sprawami religii wydał w styczniu 2018 roku oświadczenie, wedle którego 9-letnie dziewczynki mogą wyjść za mąż.

Nauki cytowanego wyżej imama potwierdza Ishaq Akintola, profesor islamskiej eschatologii i dyrektor nigeryjskiej organizacji Muslim Rights Concern „Islam nie ma bariery wiekowej w małżeństwie, a muzułmanie nie przepraszają tych, którzy odmawiają przyjęcia tego do wiadomości” – powiedział. Tego samego zdania jest dr Abd Al-Hamid Al-'Ubeidi, ekspert w dziedzinie prawa islamskiego z Iraku, który powiedział: „W prawie islamskim nie ma minimalnego wieku małżeństwa ani dla mężczyzn, ani dla kobiet. Prawo w wielu krajach zezwala dziewczętom na małżeństwo dopiero w wieku 18 lat. To jest arbitralne ustawodawstwo, a nie prawo islamskie”.

- Czy UNICEF jest zaniepokojony poparciem Onike dla małżeństw dzieci? Na pewno nie nie wystarczająco, by nie podjąć z nim współpracy. Jest to kolejny przykład skrajnej porażki globalnych organizacji „praw człowieka” w konfrontacji z niewygodnym faktem, dlaczego małżeństwa dzieci są tak powszechne w niektórych częściach świata: ponieważ są one usankcjonowane w islamie. – komentuje Spencer.

Mufti: Zakazywanie ślubów z dziećmi „stawia Mahometa w złym świetle”

Robert Spencer cytuje fragmenty hadisów Sahih al-Buchari, będących dla muzułmanów sunnickich drugim po Koranie źródłem zasad religijnych. Opisują one historię Aiszy, jednej z ulubionych żon Mahometa, która mając 6 lat poślubiła 54-letniego „proroka”, zaś w wieku 9 lat doszło do skonsumowania związku. Sam Koran dopuszcza kontakty seksualne z małymi dziewczynkami, wyraźnie wskazując, iż są one dozwolone przed pierwszym miesiączkowaniem.

Jak przytacza autor omówienia, mufti Fazlul Haque Amini z Bangladeszu oświadczył w 2011 roku, że ci, którzy wprowadzają prawa zakazujące małżeństw z dziećmi, stawiają Mahometa w złym świetle. „Zakaz małżeństw dzieci spowoduje zakwestionowanie małżeństwa świętego proroka islamu, podnosząc kontrowersje i rzucając wyzwanie moralnemu charakterowi proroka. Islam zezwala na małżeństwa dzieci i nie będzie tolerowane, jeśli jakikolwiek władca kiedykolwiek spróbuje dotknąć tej kwestii w imię nadania kobietom większych praw”. Mufti zagroził, że 200 tys. dżihadystów jest gotowych poświęcić życie w walce z jakimkolwiek prawem ograniczającym małżeństwa dzieci.

