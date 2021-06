Delta stanowi mniej niż 1 proc. zakażeń

Dominujący w kraju jest wariant angielski- wyjaśniła Anna Teresa Palamara, która kieruje departamentem do spraw chorób zakaźnych w Instytucie Służby Zdrowia.

We Włoszech trwa oczekiwanie na opinię ekspertów z komitetu doradców rządu, którzy zostali poproszeni przez premiera Mario Draghiego o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zniesienia obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz.

Apele o to są niemal jednomyślne. Jako argumenty przemawiające za taką decyzją wskazuje się postęp kampanii szczepień, w trakcie której ponad połowa ludności otrzymała już pierwszą dawkę, kłopoty wynikające z noszenia maseczek w upale oraz stale poprawiającą się sytuację epidemiczną.

Minionej doby na COVID-19 zmarło 28 osób i wykryto prawie 1200 nowych zakażeń koronawirusem w 250 tys. testów. Pozytywny wynik dało tylko 0,48 proc. z nich. Dotychczasowy bilans pandemii we Włoszech to 127 235 zmarłych, 4,2 mln zakażeń i ponad 4 mln wyleczonych. Na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii przebywa 394 najciężej chorych na COVID-19, czyli dziesięć razy mniej niż w ostrych fazach kryzysu.

Europa znosi kolejne restrykcje

We Francji, Niemczech, Hiszpanii łagodzone są między innymi przepisy dotyczące noszenia maseczek. We Francji od niedzieli zostanie zniesiona obowiązująca od godz. 23 do 6 rano godzina policyjna. Od czwartkumaseczki w otwartej przestrzeni publicznejtrzeba nosić tylko w najbardziej zatłoczonych miejscach, takich jak stadiony czy kolejki. Usta i nos nadal trzeba zakrywać w zamkniętej przestrzeni publicznej, np. w sklepach czy pojazdach transportu zbiorowego. W czwartek po blisko ośmiu miesiącach zamknięcia otwarto dla zwiedzających podparyski Disneyland. Już wcześniej po długiej przerwie turystów przyjął Parc Asterix i Futuroscope.

W środę 9 czerwca ponownie otwarto we Francji wnętrza lokali gastronomicznych, w których przebywać może 50 proc. normalnej liczby klientów, a przy stolikach może siedzieć najwyżej sześć osób. Ogródki gastronomiczne mogą być w całości wypełnione. Zwiększono też limit widzów w kinach, teatrach czy muzeach. Od 9 czerwca pracownicy sektora publicznego pracują dwa dni w tygodniu stacjonarnie, a trzy dni zdalnie. Minister zdrowia Olivier Veran zapowiedział w czwartek, że w lipcu zostaną otwarte dyskoteki i kluby nocne.

Włochy

We Włoszech od poniedziałku 14 czerwca większość regionów, zamieszkanych przez ponad 40 mln osób, w tym Lacjum, Lombardia i Piemont, leży w białej strefie minimalnych restrykcji. Nadal obowiązuje tam jedynie zakaz zgromadzeń oraz wymóg noszenia maseczek, także na zewnątrz, który najprawdopodobniej zostanie zniesiony w połowie lipca. Już wcześniej zniesiono tam obowiązywanie godziny policyjnej. W pozostałych regionach, opisywanych jako strefa żółta, w tym Kampanii, Toskanii i na Sycylii godzina policyjna przestanie obowiązywać w poniedziałek, do tego czasu będzie utrzymywana od północy do 5 rano.

Czytaj też:

Wariant Delta groźniejszy dla zaszczepionych?Czytaj też:

Nowa fala koronawirusa jesienią? Ostrzegają, że wrócą obostrzenia