RPA: Narasta trzecia fala epidemii koronawirusa

"The Guardian" zauważył, że kraj ten miał największe szanse ze wszystkich państw na kontynencie afrykańskim, by poradzić sobie z pandemią - lepiej rozwinięty system opieki zdrowotnej, większe możliwości pobierania pożyczek, światowej klasy naukowców oraz lata doświadczeń w radzeniu sobie z epidemiami innych chorób. Okazało się jednak, że państwo nie radzi sobie z pandemią koronawirusa, kampania szczepień przeciwko COVID-19 przebiega powoli i narasta kryzys gospodarczy, który pogrążył wiele rodzin w ubóstwie.

"The Guardian" przypomniał, że w ramach międzynarodowego programu Covax dostarczono do RPA milion dawek szczepionki brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca, z których zrezygnowano po tym, jak okazało się, że preparat jest mniej skuteczny w walce z wariantem Beta. Z kolei 2 mln dawek szczepionki od Johnson & Johnson musiały zostać zniszczone, gdy stwierdzono, że mogły zostać skażona przez naruszenie zasad bezpieczeństwa i sanitarnych w fabryce w USA. Innych szczepionek RPA nie ma, o co oskarża bogate kraje skupujące miliony dawek dla siebie.

Brak szczepionek

– Ogranicza nas brak szczepionek – potwierdza Nicholas Crisp, zastępca dyrektora generalnego departamentu zdrowia. Dodatkowo w weekendy w RPA nie przeprowadza się szczepień, aby dać pracownikom służby zdrowia czas na odpoczynek, władze przyznają też, że „nie ma budżetu na nadgodziny”. Problemem jest także niezdecydowanie społeczeństwa. 18 proc. jest przeciwne szczepionkom. Najczęściej są to osoby, które uważają, że prezydent Cyril Ramaphosa i jego rząd źle radzą sobie z epidemią.

Ostatniej doby w RPA odnotowano 13 155 przypadków zakażeń koronawirusem, a z powodu COVID-19 zmarło 112 osób. Koronawirus odpowiedzialny jest już za 58 702 zgony w RPA.

