Całkowity zakaz aborcji w Teksasie. Jest podpis gubernatora

Ustawa o ochronie życia ludzkiego zyskała podpis republikańskiego gubernatora Teksasu, Grega Abbotta. W jej myśl wszystkie, bez żadnych wyjątków, aborcje na terenie stanu będą zakazane. Ustawa została przyjęta in spe – w oczekiwaniu na odwrócenie przez Sąd Najwyższy precedensowego wyroku w sprawie Roe vs. Wade.

Sprawa Roe vs. Wade została rozstrzygnięta 1973, wprowadzając obowiązujące we wszystkich stanach „prawo” do zabijania nienarodzonych dzieci. Szacuje się, że wskutek wyroku pozbawiono życia 63 miliony dzieci. Obecnie Sąd Najwyższy ponownie pochyla się nad sprawą. Jeżeli wyrok zostanie, choćby w jakimś stopniu, odwrócony, ustawa pro-life w Teksasie automatycznie wejdzie w życie.

Senator: Wszyscy Teksańczycy mają prawo do życia

„Korzystne orzeczenie uczyniłoby Teksas jednym z pierwszych stanów, które położyły kres aborcji” – komentuje autor ustawy, członek stanowej izby reprezentantów, Giovanni Capriglione. W przypadku odwrócenia wyroku Roe vs. Wade w ciągu 30 dni nowe prawo stanie się obowiązujące w Teksasie.

Radość z podpisu gubernatora wyrazili działacze pro-life z Teksasu. „Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z przyjęcia ustawy stanowej 1280. W jakimkolwiek stopniu Sąd Najwyższy zezwoli stanom na ochronę nienarodzonych dzieci przed aborcją – czy to w wieku 15 tygodni, sześciu tygodni, czy w momencie poczęcia – Ustawa o ochronie życia ludzkiego wejdzie w życie w takim samym stopniu” –tłumaczy dr Joe Pojman, dyrektor Texas Alliance for Life.

- Wierzę, że wszyscy Teksańczycy zasługują na możliwość doświadczenia życia, wolności i pogoni za szczęściem – powiedziała senator stanu Teksas, Angela Paxton.

