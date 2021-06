USA: 22 prokuratorów generalnych apeluje o utrzymanie "poprawki pro-life"

W ogłoszonym pod koniec maja budżecie rządu federalnego Stanów Zjednoczonych na rok 2022 prezydent Joe Biden zdecydował się na nieumieszczenie tzw. poprawki Hyde'a. Obowiązującej w różnych wersjach od roku 1976 poprawka zabraniała finansowania aborcji z pieniędzy podatników. Na tak otwarte promowanie zabijania nienarodzonych nie zdecydowali się nawet Bill Clinton czy Barrack Obama.

Z takim stanem rzeczy nie zgadza się 22 stanowych prokuratorów generalnych związanych z Partią Republikańską. Z inicjatywy prokuratora stanu Alabama, Steve'a Marshalla, skierowali oni apel do Kongresu o dołączenie do budżetu Joe Bidena poprawki, która co roku zapobiegała zabijaniu nienarodzonych dzieci w ramach funduszy federalnych. Według ustaleń Instytutu Charlotte Lozier dzięki poprawce nie doszło do 2,5 miliona aborcji finansowanych ze środków publicznych.

„Lekkomyślne ustępstwo na rzecz radykalnej lewicy”

List otwarty prokuratorów zwraca uwagę na zwrot w polityce Bidena, który w dotychczasowej karierze politycznej, w tym jako wiceprezydent, nie sprzeciwiał się poprawce pro-life. „Byliśmy rozczarowani, gdy dowiedzieliśmy się o rażącym pominięciu poprawki Hyde'a we wniosku budżetowym, który prezydent Biden przedstawił Kongresowi” – piszą prawnicy.

Taki krok ze strony demokratycznego prezydenta to „kolejne lekkomyślne ustępstwo na rzecz radykalnej lewicy – takie, które zmusza podatników do finansowania śmierci niewinnych dzieci”, jak twierdzi Jeff Landry, prokurator generalny Luizjany.

- Jeśli już, to prezydent Biden powinien współpracować z Kongresem w celu wyeliminowania marnotrawstwa wydatków na programy rządowe, które nie promują ogólnego dobrobytu. Finansowanie aborcji przez podatników jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, zarówno fiskalnym, jak i etycznym, i nie jest sposobem na „zjednoczenie Ameryki”. Wzywamy do odrzucenia wniosku prezydenta do przyłączenia się do tych niebezpiecznych dążeń – czytamy w liście.

