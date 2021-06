Unijni urzędnicy finansowani przez Gatesa i Sorosa: "Czarna lista" pro-life

Europejskie Forum Parlamentarne na rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF) przedstawiło „raport śledczy” zatytułowany „Wierzchołek góry lodowej: Ekstremistyczni religijni sponsorzy przeciwko prawom człowieka na rzecz seksualności i zdrowia reprodukcyjnego w Europie 2009-2018”. Zapisy raportu stanowią swego rodzaju „czarną listę”, a jego celem jest napiętnowanie organizacji chrześcijańskich i pro-life. Przyjęcie ustaleń raportu będzie dziś głosowane w Parlamencie Europejskim.

EPF to grupa parlamentarzystów europejskich pozyskująca wydatne fundusze m. in. od Fundacji Billa i Melindy Gatesów czy też Open Society Foundations George'a Sorosa. To ta sama grupa, która lobbuje obecnie na rzecz przyjęcia aborcji jako „prawa człowieka”.

Ordo Iuris wśród „ekstremistycznych” organizacji

Jak sugeruje treść dokumentu, stanowi on swoiste exposé mające obnażyć „54 prominentnych sponsorów antygenderowych działających w Europie, a także główne kanały, przez które religijni ekstremiści generują fundusze i sposób ich przepływu”. Wyłaniający się z raportu obraz przedstawia „transnarodową społeczność podobnie myślących religijnych ekstremistów i powiązanych alternatywnych i skrajnie prawicowych graczy podejmujących strategiczne decyzje o finansowaniu ponad granicami międzynarodowymi”.

Krytyce poddany został Watykan oraz część biskupów katolickich, którzy głoszą poglądy pro-life, takich jak kard. Christoph Schönborn. Wśród „niebezpiecznych” organizacji „antygenderowych” wymienia się m. in. włoski ruch Komunia i Wyzwolenie, amerykańskich Rycerzy Kolumba, Opus Dei, CitizenGO, czy też amerykańską Alliance Defending Freedom. Po opublikowaniu raportu przedstawiciele EPF zgłosili poprawkę aktualizującą ową listę „ekstremistycznych” organizacji m. in. o Instytut Ordo Iuris i Europejską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE).

