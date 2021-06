USA: Koronawirus skrócił oczekiwaną długość życia Amerykanów o dwa lata

Zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w "British Medical Journal" spadek najbardziej dotknął społeczności mniejszościowe, w tym czarnoskórych i Latynosów. W 2018 roku średnia oczekiwana długość życia Amerykanów wynosiła ok. 78,7 lat. Do końca 2020 roku zniżyła się do ok. 76,9 lat.

"Nie widzieliśmy takiego spadku od czasów II wojny światowej. To przerażający spadek średniej długości życia" – ocenił cytowany przez radio publiczne NPR współautor opracowania Steven Woolf z Virginia Commonwealth University School of Medicine.

Pogorszenie jakości opieki zdrowotnej

Dotychczas w USA bezpośrednio z powodu koronawirusa zmarło ponad 600 000 osób. Do innych czynników wpływających na ograniczenie długowieczności ekspert zalicza zakłócenia w opiece zdrowotnej i w zarządzaniu chorobami przewlekłymi. Wskazuje też na kryzys zdrowia behawioralnego związanego z brakiem pomocy w leczeniu uzależnień i depresji.

„Niedostateczny dostęp do opieki zdrowotnej uderzył w niektórych Amerykanów znacznie mocniej niż w innych. Udokumentowano, że wskaźnik zgonów wśród czarnoskórych obywateli USA był dwukrotnie wyższy niż wśród białych” – podkreśla NPR.

Według Woolfa „Średnia długość życia Afroamerykanów zmniejszyła się o 3,3 roku, a Latynosów o 3,9 roku. Uznał to za wynik systemowych nierówności poprzedzających pandemię. Jego zdaniem wskaźnik określający przewidywaną długość życia w USA ulegnie poprawie, lecz nie odwróci negatywnego trendu.

"Stany Zjednoczone mają jedne z najlepszych szpitali i najwspanialszych naukowców. Ale inne kraje są znacznie lepsze w jakości opieki medycznej dla całej populacji. (…) Mamy duże luki w opiece dla ludzi, którzy potrzebują jej najbardziej" – akcentował Woolf.

"To niemożliwe, aby spojrzeć na te szacunki i nie zobaczyć w nich odbicia systemowego rasizmu w USA. Zakres czynników wpływających na to obejmuje nierówność dochodów, sieć bezpieczeństwa socjalnego, nierówności rasowe i dostęp do opieki zdrowotnej" – przytacza NPR wypowiedź Lesley Curtis, szefowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Ludności w szkole medycznej Uniwersytetu Duke.

Radio cytuje też prezesa Fundacji Roberta Wooda Johnsona, dra Richarda Bessera.

USA. Mit upada

"To badanie jeszcze bardziej niszczy mit, że Stany Zjednoczone są najzdrowszym miejscem do życia na świecie. (…) Na przykład, średnia długość życia w przeważającej części białej społeczności w Princeton (stan New Jersey) jest o 14 lat wyższa niż w oddalonym o zaledwie 14 mil (22.5 km) mieście Trenton w przeważającej części zamieszkanym przez czarnoskórych i Latynosów – podkreślił Besser.

Z kolei Magali Barbieri z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zauważyła, że już w latach poprzedzających pandemię średnia długość życia w USA spadała (chociaż powoli) w zestawieniu z innymi bogatymi krajami.

Badanie szacuje, że m.in. w Austrii, Finlandii, Francji, Izraelu, Holandii i Wielkiej Brytanii spadek średniej długości życia wynosił 0.22 roku w porównaniu z prawie dwuletnim w Ameryce.

"Niekorzystna sytuacja USA w zakresie śmiertelności w porównaniu z innymi demokracjami o wysokich dochodach w 2020 roku nie jest ani nowa, ani niespodziewana" – przekonywała Barbieri, dodając, że pandemia wydaje się potęgować słabości amerykańskiego społeczeństwa.