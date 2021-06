Minister zdrowia Wielkiej Brytanii odchodzi po skandalu ze swoją asystentką

Hancock przyznał się w piątek do złamania restrykcji epidemicznych, obejmując i całując doradczynię ze swojego resortu, z którą według tabloidu "The Sun" ma romans.

Tuż po wybuchu afery Hancock zapewniał, że nie zamierza rezygnować z pełnionej funkcji. Jednakże w sobotę na jego profilu na Twitterze pojawiło się wideo, w których polityk ogłosił swoją dymisję.

– Złożyłem wizytę u premiera, aby poinformować o rezygnacji z funkcji sekretarza stanu ds. zdrowia i opieki społecznej. Zdaję sobie sprawę z ogromnego poświęcenia, jakie ponieśli wszyscy w tym kraju. Ci z nas, którzy tworzą te zasady [sanitarne - przyp. red.], muszą się ich trzymać i dlatego muszę zrezygnować – powiedział Hancock w materiale wideo.

twitter

W liście rezygnacyjnym złożonym na ręce premiera Wielkiej Brytanii, Hancock jeszcze raz przeprosił za swoje zachowanie i sytuację z Giną Coladangelo. W odpowiedzi Boris Johnson stwierdził, że Hancock "powinien odejść z urzędu bardzo dumny z tego, co osiągnął – nie tylko w walce z pandemią, ale nawet przed uderzeniem COVID-19".



Złamanie społecznego dystansu

"The Sun" opublikował w piątek zdjęcia 42-letniego Hancocka obejmującego się i całującego się w budynku resortu z Giną Coladangelo, lobbystką, którą w zeszłym roku zatrudnił. Zdjęcia zostały wykonane 6 maja, w czasie, gdy wciąż obowiązywał nakaz zachowywania dystansu w stosunku do osób spoza własnego gospodarstwa domowego lub tzw. bańki wsparcia. Nakaz ten zniesiony został od 17 maja. Obydwoje pozostają w małżeństwach, a znają się z czasów studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim. Hancock zatrudnił w Coladangelo we wrześniu zeszłego roku, a jej obowiązki obejmują 15-20 dni pracy w rocznie, za co dostaje 15 tys. funtów.

Opozycyjne wobec rządu ugrupowania, Partia Pracy oraz Liberalni Demokraci, wezwali premiera Borisa Johnsona do zwolnienia ministra zdrowia. W maju zeszłego roku czołowy brytyjski epidemiolog Neil Ferguson zrezygnował z funkcji doradcy rządu, gdy wyszło na jaw, że w czasie lockdownu złamał zakaz składania wizyt domowych, odwiedzając kobietę, z którą miał romans.

Czytaj też:

Premier Wielkiej Brytanii podał datę zniesienia restrykcjiCzytaj też:

Wielka Brytania: Ponad trzy czwarte dorosłych zaszczepiono jedną dawką