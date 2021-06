„Do Rzeczy” nr 26: Szczepionkowy ład według WHO. Śledztwo "Do Rzeczy"

Wojciech Golonka w tekście „Nadchodzi globalny sanitaryzm” opisuje, co znalazło się w dokumencie zatytułowanym „Aby COVID-19 był ostatnią pandemią": – WHO powołała panel ekspertów, który miał podsumować pandemię COVID-19. Zamiast oceny działań dostaliśmy dokument z ogólnikami, który postuluje utworzenie sanitarnego giganta, mającego władzę nad wszystkimi rządami.

Wojciech Golonka pisze także o ciemnych chmurach, które zbierają się nad ekspertem prezydenckiego zespołu ds. COVID-19 w USA po tym, jak upubliczniono jego wiadomości.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Fragment książki Pawła Lisickiego „Kontrrewolucja. Eseje i szkice”, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda.

Nowy cykl „Do Rzeczy” na wakacje, w którym Jacek Komuda oprowadza po 10 najpiękniejszych zamkach Polski, a Agnieszka Niewińska wylicza najlepsze aplikacje dla podróżujących na wakacje.

Kamila Baranowska w tekście „Liczenie szabel” analizuje, co stało się w Zjednoczonej Prawicy i zwraca uwagę, że dla Jarosława Kaczyńskiego coraz bardziej prawdopodobna staje się nowa koalicja.

– Międzynarodowa sytuacja Polski wygląda trochę tak, jakby odjeżdżał nam szybki pociąg, a my próbowalibyśmy go dogonić na hulajnodze, i to nawet nie elektrycznej. Cóż zatem robić i co zmienić? – pisze o polskiej polityce Łukasz Warzecha w tekście „Polska na hulajnodze”.

Tomasz Rowiński w tekście „Aliu karcący” zwraca uwagę, że w polską politykę wtrąca się już nawet nie ambasador, ale amerykański chargé d’affaires.

Posłanka Anna Maria Siarkowska opowiada Ryszardowi Gromadzkiemu o działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu w wywiadzie zatytułowanym „Dzieci nie są żywymi tarczami”.

– Bitwa „Gazety Wyborczej” o to, by nie łączyć jej z portalem w tej samej firmie, jest dowodem na dwie rzeczy: że jako narzędzie propagandowe „GW” nie jest już tak znacząca oraz że wolnorynkowe przekonania jej pracowników nagle stały im się obcesądowej – Rafał A. Ziemkiewicz analizuje wewnętrzną wojnę w Agorze w tekście „Etos zrobił swoje, etos może odejść”.

Piotr Włoczyk w tekście „Szczepionkowe szpiony” ujawnia, że wysłanie medycznej pomocy z Rosji do Włoch podczas pandemii było tak naprawdę wielką operacją wywiadowczą.

– Obowiązujący skomplikowany system podatkowy i ubezpieczeń społecznych z niezliczoną liczbą ulg narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa – wskazuje Tomasz Cukiernik w tekście „Polska ulgowiczów”.

Jakub Wozinski odsłania drugie dno sporu o polską kopalnię węgla w Turowie w tekście „Kopalnia problemów”.

– Porażki polskich piłkarzy zawsze uruchamiają żądania wymiany selekcjonera kadry. – Nie wolno zmieniać trenerów jak skarpetki – apeluje jednak Jacek Gmoch. I domaga się stworzenia mechanizmu szkolenia rodzimej trenerskiej kadry – Łukasz Zboralski pisze o tym, co zrobimy z kadrą narodową po nieudanym Euro 2020 w tekście „Sousa musi zostać?”.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: kolejny fragment książki „Piątka u Semki” („Podziemny Lublin, podziemny Gdańsk”); Piotr Gociek o najnowszej animacji Disneya „Raya i ostatni smok” („Potwory i ludzie”); Jan Parys o priorytetach polskiej polityki zagranicznej („Nie czas na kakofonię”); Sebastian Ligarski o poznańskim Czerwcu („Bunt zawiedzionych nadziei”); Maciej Pieczyński o rodzinie Aleskandra Łukaszenki („Rodzina dyktatora”).

