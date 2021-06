COVID na szczycie UE? Premier Luksemburga jest zakażony

Polityk wrócił ze szczytu Unii Europejskiej, podczas którego miał styczność z szefami rządów i głowami innych państw, w tym z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak podała dpa, Bettel ma łagodne objawy, gorączkę i ból głowy. Premier kontynuuje swoją pracę z domu, jest poddany 10-dniowej kwarantannie.

Podczas szczytu w Brukseli polityk miał styczność z przywódcami innych państw; przyznał, że mógł ich narazić na zakażenie się. Rozmawiał m.in.: z Angelą Merkel, premierem Austrii Sebastianem Kurzem oraz z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem. Wszyscy nosili maseczki na twarzach.

Bettel zaszczepiony był jedną dawką szczepionki. W najbliższym tygodniu miał przyjąć drugą, powiedziała dpa rzeczniczka luksemburskiego rządu.

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd ponad 28,3 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 12,6 mln osób – podano w niedzielę na rządowych stronach.

Według najnowszych danych, w Polsce wykonano dotąd dokładnie 28 354 710 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 12 612 947 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 192 887.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 33 013 670 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 29 392 120 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 956 dawek. Zgłoszono 12 116 niepożądane odczyny poszczepienne.

Ostatniej doby wykryto w Polsce 71 przypadków zakażenia koronawirusem. Żadna z zarażonych osób nie zmarła.

