Badanie: Trzecia dawka szczepionki AstraZeneca wzmacnia odporność przeciw COVID-19

Dodatkowo w badaniu Uniwersytetu Oksfordzkiego również wykazano, że druga dawka preparatu AstraZeneca może być opóźniona aż o 45 tygodni i wciąż prowadzi do zwiększenia odporności. Andrew Pollard, dyrektor Oxford Vaccine Group, przekazał że badania wskazują na to, że szczepionka AstraZeneca chroni przed obecnymi wariantami przez dłuższy czas i dawka przypominająca może nie być potrzebna.

– Musimy wiedzieć, że jeśli będzie to konieczne, można będzie wzmocnić odporność (trzecią dawką - PAP), niemniej teraz dowody wskazują na to, że nie ma takiej potrzeby" - tłumaczył Pollard. "W tym momencie, z wysokim poziomem zaszczepień Brytyjczyków i braku naukowych dowodów na to, że nabyta odporność przemija, podawanie trzeciej dawki w sytuacji, gdy inne kraje w ogóle ich nie podały, nie jest akceptowalne – dodał ekspert.

W Wielkiej Brytanii w pełni zaszczepione jest ok. 60 proc dorosłej populacji kraju.

Trzecia dawka szczepionki. Jest komentarz ministra zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej został zapytany o to, kiedy możemy spodziewać się wyników dot. skuteczności trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19, odpowiedział, że "już takie bardzo wstępne wyniki przedstawiła Moderna".

Bardzo wstępne wyniki na temat skuteczności trzeciej dawki szczepionki na nowe mutacje koronawirusa przedstawiła Moderna – poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił, ta skuteczność jest "zdecydowanie wyższa, niż przy takim standardowym podaniu preparatu".