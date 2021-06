Japonia: Test na przeciwciała COVID-19 przy wejściu do restauracji

Test na przeciwciała daje wynik po 15 minutach, a do środka można wejść tylko, jeśli jest on ujemny – podała we wtorek stacja NHK w materiale opisującym nowy pomysł władz Tokio. Ma to być nowy sposób ogrwniczenia rozsprzestrzeniania się koronawirusa, którego wariant Delta zaczyna stanowić coraz poważniejsze zagrożenie na świecie. W Polsce rząd nie wyklucza, że czwartej fali epidemii można spodziewać się w sierpniu.

Tokijskie towarzystwo medyczne przeprowadziło już w poniedziałek wstępną próbę systemu, a od środy przez trzy dni będzie on testowany w pięciu restauracjach w rozrywkowej dzielnicy Kabukicho, słynącej z kin, klubów nocnych i tzw. barów z hostessami.

Personel medyczny pobierze próbki

W okresie próbnym klienci i pracownicy pięciu restauracji będą proszeni o podanie adresów mailowych i wgranie swojego zdjęcia. Następnie personel medyczny pobierze od nich próbki z nosa. Po 15 minutach wynik testu pokaże się na ich telefonach komórkowych.

System umożliwi klientom restauracji wykonywanie badań antygenowych na koronawirusa bez rejestracji i podawania danych osobowych, za wyjątkiem adresu poczty elektronicznej. Ma to pozwolić restauratorom na dalsze prowadzenie działalności, a klientom na korzystanie z ich usług bez obaw o infekcję – podkreśla NHK.

Obecnie w Tokio i wielu innych japońskich prefekturach obowiązują ograniczenia w działalności lokali podających alkohol. Są one proszone o wcześniejsze kończenie pracy. Zanim 20 czerwca zniesiono w Tokio stan wyjątkowy, lokale w ogóle nie mogły serwować napojów wyskokowych.