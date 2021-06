USA: Demokraci konsekwentnie przeciwko ustawie pro-life

Po ogłoszeniu pod koniec maja przez prezydenta Joe Bidena przyszłorocznego budżetu bez poprawki pro-life (chodzi o tzw. poprawkę Hyde'a) republikańscy kongresmeni wzięli sprawę w swoje ręce, pisząc nową ustawę zakazującą finansowania aborcji ze środków publicznych.

Ustawa 20 razy zlekceważona przez demokratów

W ciągu niespełna miesiąca od deklaracji Bidena kilkunastu republikańskich polityków podpisało się pod ustawą nr 18 izby reprezentantów i zgłosili jak dotąd dwadzieścia wniosków o poddanie jej pod głosowanie. Za każdym razem spikerka izby, Nancy Pelosi, oraz inni demokratyczni politycy, dominujący kongres, odmawiali procedowania projektu.

W myśl proponowanego przez konserwatywnych polityków dokumentu poprawka Hyde'a byłaby wprowadzona do procedury planowania budżetu federalnego na stałe, bez konieczności ponawiania jej co roku przez prezydentów. Głos w sprawie zabrał m. in. członek izby reprezentantów, Pete Stauber.

Dzieci bez prawa do życia

- Dla mnie, ojca czwórki dzieci o poglądach pro-life, ogromną częścią mojej historii jest mój syn Izaak. Izaak urodził się z zespołem Downa. Wiem, że z naszą miłością i wsparciem jest w stanie przenosić góry. Smutną wiadomością jest to, że wielu nie wierzy, że ludzie tacy jak mój syn nie zasługują na prawo do życia lub pełnego wykorzystania swojego potencjału – powiedział.

Kongresmen tłumaczył, że poparł projekt ustawy, aby żadne dziecko nie było pozbawione prawa do życia za publiczne pieniądze. „Wyobraźcie sobie świat, w którym każde dziecko ma możliwość marzenia, czynienia postępów i osiągania sukcesów. Świat byłby o wiele lepszym miejscem, nasza przyszłość byłaby jaśniejsza niż kiedykolwiek” – podkreślił kongresmen.

Z kolei Ron Estes określił aborcyjne postulaty demokratów jako „radykalne” i oderwane od woli większości wyborców. „Lewica nadal forsuje radykalną i nienaukową politykę, która kończy życie nienarodzonych dzieci. A co gorsza, chcą płacić za swoją politykę aborcji na żądanie waszymi dolarami z podatków” – skomentował.

