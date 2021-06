Lizbona. Sąd: 152 pacjentów, a nie 17 tys. zmarło z powodu COVID-19

Sąd w Lizbonie poinformował, że tylko 0,9 proc. pacjentów w Portugalii zmarło na COVID-19. Oznacza to, że z powodu koronawirusa zmarły tylko 152 osoby, a nie tak jak twierdził rząd ok. 17 tys. Pozostali pacjenci zmarli z powodów innych niż koronawirus, chociaż wynik ich testu PCR był pozytywny. Dane zaprezentowane przez sąd dotyczą okresu od stycznia 2020 roku do kwietnia roku 2021.

Weryfikacja danych to efekt wniosku złożonego przez portugalskiego obywatela – informuje serwis Andre-Dias.net. Portal jest prowadzony przez eksperta ds. modelowania chorób płuc.

„Dane pochodzą z Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (System Informacji o Aktach Zgonu – SICO), jedynego takiego systemu w Portugalii. (...) Wszyscy odpowiedzialni za przetwarzanie danych dotyczących »przypadków« i »zgonów« powinni zostać osądzeni za przestępstwo. Tak musi się stać, jeżeli system sądownictwa rządzi się zasadą praworządności” – opisuje autor tekstu, który przytacza strona lifesitenews.com.

„Jeśli te liczby są tego samego rzędu wielkości również dla innych krajów – a nie ma powodu, aby zakładać, że jest inaczej – to zaraza jest oszustwem o bezprecedensowych rozmiarach i zbrodnią przeciwko ludzkości popełnioną na ogromną skalę” – podkreśla Andre Dias.

Wariant Delta uderza w Portugalię

Tymczasem agencje donoszą, że sytuacja epidemiczna w Portugalii pogarsza się za sprawą wariantu Delta koronawirusa.

W Portugalii szybko rośnie liczba zakażonych nowym wariantem koronawirusa Delta. Z szacunków państwowego instytutu zdrowia im. Ricardo Jorge'a wynika, że nowa mutacja jest już odpowiedzialna za ponad połowę zakażeń koronawirusem w kraju.

nfekcje nasilają się szczególnie w aglomeracji Lizbony, gdzie według statystyk władz medycznych Portugalii ponad 70 proc. osób obecnie zainfekowanych SARS-CoV-2 w tym regionie to zakażeni wariantem Delta.