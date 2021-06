Hiszpania: Dwa razy więcej cyberprzestępstw w czasie pandemii

– Liczba osób skazanych za tego typu przestępstwa wynosi zaledwie 3 procent – poinformowała Silvia Barrera z wydziału cyberprzestępstw hiszpańskiej policji.

Według statystyk zaprezentowanych we wtorek podczas madryckiej konferencji ds. cyberbezpieczeństwa największy wzrost przestępstw popełnionych przez hakerów w czasie pandemii dotyczył w Hiszpanii placówek służby zdrowia.

Medyczne stowarzyszenie ASPE ocenia, że wraz z nadejściem pandemii w hiszpańskich szpitalach zanotowano 5-krotny wzrost cyberataków, zaś w skali całego świata zjawisko ataków hakerskich na infrastrukturę internetową szpitali nasiliło się o 100 proc.

W marcu Krajowe Centrum ds. Wywiadowczych (CNI) w Madrycie oszacowało, że wraz z pojawieniem się Covid-19 nasiliła się szczególnie liczba przypadków ataku złośliwym oprogramowaniem oraz phishingu, czyli prób nielegalnego uzyskania wrażliwych danych metodą podszywania się pod inne osoby i instytucje.

– Zgłaszana służbom jest jednak tylko niewielka część cyberprzestępstw. Ofiary zazwyczaj wstydzą się lub boją zgłaszać policji takie zdarzenia – twierdzi Barrera.

W Indiach wykryto nowy wariant koronawirusa

W Europie od kilku miesięcy rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2 o nazwie Delta (po raz pierwszy wykryty w Indiach). W Wielkiej Brytanii przypada na niego już 99 proc. wszystkich nowych zakażeń tym patogenem. Pierwsze przypadki tego wariantu wykryto także w Polsce oraz w Niemczech, Belgii i Hiszpanii. W Indiach pojawiły się jednak doniesienia o nowej jego odmianie – Delta Plus.

„Wirus Delta dalej mutuje, w Indiach wykryto kolejny wariant Delta Plus, kierunek zmian to dalsze zwiększenie zakaźności i szybszy rozwój choroby, z uszkodzeniem płuc" – ostrzega na Twitterze ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 dr Paweł Grzesiowski. Jego zdaniem konieczna jest szczelna ochrona granic, testowanie chorych i przyspieszenie szczepień. Niezbędne są też przygotowania do kolejnej fali pandemii.

