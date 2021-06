"Inność nie może ograniczać". Mężczyzna został... miss Nevady

Lewicowe media świętują symboliczną i „historyczną” chwilę, kiedy to w konkursie na miss stanu Nevada zwycięzcą został mężczyzna. Transseksualista, sądząc ze zdjęć, po poważnej interwencji chirurgii plastycznej, podaje się za Katalunę Enriquez i pod takim imieniem i nazwiskiem został ogłoszony „pierwszą” transseksualną miss jednego ze stanów USA.

Nevada to dopiero początek drogi mężczyzny w koronie miss, teraz przymierza się bowiem do konkursu na miss Stanów Zjednoczonych. Gdyby udało mu się i tam zdobyć serca jury, otworzyłoby mu to drogę do ubiegania się o tytuł Miss Universe, do którego już w roku 2012 dopuszczono mężczyzn, którzy „zmienili płeć”.

„Jestem więcej niż tylko ciałem”

- Chciałam podzielić się moją historią i pokazać, że jestem więcej niż tylko ciałem. Ludzie myślą, że w takich konkursach chodzi tylko o piękno. Ale liczy się, jak siebie zaprezentujesz, za czym się opowiadasz, co zrobiłaś i jakie masz cele – mówił Enriquez w rozmowie z Las Vegas Review-Journal.

„Nie pozwól, by ograniczało cię to, że jesteś inny” – powiedział transseksualista, Amerykanin filipińskiego pochodzenia, komentując swoje zwycięstwo w konkursie miss Nevady. W lokalnej telewizji podzielił się opowieścią o swoim życiu, które, jak twierdzi, „nie było łatwe”, a wypełniała je agresja, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, a także problemy psychiczne. Z zawodu Enriquez jest projektantem ubrań, a na galę przybył w uszytej przez siebie sukni z cekinów, która miała być hołdem dla „wszystkich tych, którzy nie mogą pokazać swoich kolorów”.

