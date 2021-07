Nie żyje Donald Rumsfeld. Były sekretarz obrony USA miał 88 lat

Rumsfeld zmarł w środę swoim domu w mieście Taos w stanie Nowy Meksyk. O śmierci polityka poinformowała rodzina w specjalnym oświadczeniu. Nie podano przyczyny zgonu.

"Historia zapamięta go z powodu jego niezwykłych osiągnięć w ciągu sześciu dekad służby publicznej. Ale dla tych, którzy znali go najlepiej i których życie zmieniło się na zawsze, będziemy pamiętać jego niezachwianą miłość do żony Joyce, jego rodziny i przyjaciół oraz uczciwość, jaką wniósł do życia poświęconego ojczyźnie” – napisali członkowie rodziny polityka w komunikacie.

Śmierć Rumsfelda skomentowali najważniejsi politycy w USA. Były prezydent kraju George Bush określił go jako „człowieka inteligencji, uczciwości i prawie niewyczerpanej energii” oraz „wzorowego urzędnika państwowego”, który „nigdy nie cofał się przed odpowiedzialnością”.

Z kolei sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział: „Sekretarz Rumsfeld był napędzany swoją nieograniczoną energią i nieustannym zaangażowaniem w służbę swojemu krajowi”.

Kariera polityka

Rumsfeld urodził się w Chicago w 1932 roku. Po raz pierwszy przyjechał do Waszyngtonu w latach 60. i pełnił wiele funkcji pod rządami prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda.

W 1975 roku został najmłodszym w historii politykiem, który został mianowany sekretarzem obrony. Z kolei za drugiej kadencji prezydenta Busha stał się najstarszą osobą, która pełniła tę funkcję.

Był w Pentagonie, kiedy budynek został uderzony przez porwany samolot podczas ataków z 11 września. Rumsfeld był jednym z pierwszych, którzy dotarli do tlącego się miejsca katastrofy i pomagali nosić rannych na noszach.

Niecały miesiąc później siły amerykańskie rozpoczęły kampanię powietrzną przeciwko Al-Kaidzie, grupie odpowiedzialnej za ataki, i talibom w Afganistanie, obalając reżim w ciągu kilku tygodni.

Rumsfeld, jako sekretarz obrony USA, był jednym z głównych architektów wojen w Afganistanie i Iraku.

Polityk zmarł w wieku 88 lat.

