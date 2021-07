KE szykuje plan działania na rzecz demokracji. Jourova ujawnia

Podczas debaty z członkami Komitetu Regionów – unijnego ciała doradczego – Jourova mówiła o kolejnych krokach w związku z ubiegłoroczną inicjatywą Komisji dotyczącą europejskiego planu działania na rzecz demokracji.

– By chronić integralność wyborów, Komisja pracuje nad dwiema propozycjami legislacyjnymi, które będą przyjęte jeszcze przed końcem tego roku. Jedna dotyczy reklamy politycznej online. (…) Druga kwestia to przegląd przepisów dotyczących finansowania partii politycznych w Europie – poinformowała wiceszefowa KE, dodając, że ludzie powinni wiedzieć, dlaczego widzą reklamę polityczną. – Muszą wiedzieć, kto za to zapłacił, ile zapłacił i jakie mikroukierunkowanie tutaj miało miejsce – zaznaczyła.

Dlatego Komisja Europejska chce zaproponować przepisy dotyczące przejrzystości sponsorowanych treści w kontekście politycznym, skupiając się głównie na technikach takich jak mikroukierunkowanie. Chodzi o wykorzystywanie danych osobowych w celu kierowania określonych treści do konkretnych osób lub grup.

Jourova: Doznałam komunistycznej propagandy

– Nie zawsze przecież można traktować idee polityczne jako produkty komercyjne, pamiętajmy o skandalu Cambridge Analytica z 2017 r. Nie możemy sobie pozwolić na to w Europie, musimy chronić obywateli przed niewłaściwym wykorzystaniem ich danych, (…) by wpływać na ich decyzje polityczne – podkreśliła Vera Jourova.

Jak wyjaśniła, plan KE odnosi się do obszarów, w których obywatele i systemy są najbardziej narażeni na dezinformację, przede wszystkim wolności mediów, pluralizmu i zwalczenia dezinformacji.

– Doznałam komunistycznej propagandy, cenzury, dlatego dla mnie bardzo ważna jest walka z dezinformacją. Chodzi o pełną obronę wolności słowa. Wolność słowa, wolność mediów, pluralizm, to są wartości podstawowe UE – mówiła Jourova.

