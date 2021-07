Ziemkiewicz: Nie my tę wojnę wywołaliśmy, ale my musimy ją wygrać

– To nie jest walka wyłącznie dla prawdy samej w sobie. To czy świat będzie prawdę znał jest kluczowe dla rozstrzygnięcia sporu o dobra materialne. Niektórzy obliczają nawet kilkaset miliardów złotych, które obiecują sobie organizacje żydowskie z Polski wycisnąć pod pretekstem rewindykacji mienia bezspadkowego po ofiarach Holocaustu – mówi Rafał Ziemkiewicz w zapowiedzi najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy".

– Nie myśmy tę wojnę wywołali, ale my musimy ją wygrać. Jak to zrobić, piszę w okładkowym tekście. Do tego tekstu Piotr Włoczyk dopisuje historię tego, jak przegrali swoją wojnę Szwajcarzy – zapowiada publicysta.

Na łamach „Do Rzeczy” ponadto:

– Prywatyzacja partii szkodzi PiS – mówi Józef Orzeł, filozof, były poseł, twórca Klubu Ronina, w rozmowie z Karolem Gacem.

– Nasza Akademia Filmowa, nasi Członkowie, nasi Laureaci. Swój do swego po swoje – zauważa Remigiusz Włast-Matuszak w artykule „Orły i orzełki”.

– Msza trydencka jest solą w oku tych środowisk, które chciałyby zamienić Kościół katolicki w rozwodniony twór. Dzisiaj znowu znalazła się na ich celowniku – podkreśla Paweł Chmielewski w tekście „Msza wszech czasów prze-trwa”.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 5 lipca 2021