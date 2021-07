Fundacja Gatesów wyda 1,4 mld dolarów na promowanie aborcji

„Fundacja Billa i Melindy Gatesów planuje wydać kolejne 1,4 miliarda dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat, aby powstrzymywać rodziny przed posiadaniem dzieci” – czytamy w portalu Life News. „Wiemy, że kiedy kobiety kontrolują swoje ciała i swoją przyszłość, otwierają cykl wzmocnienia, który rozbrzmiewa dla przyszłych pokoleń” – napisała Melinda na stronie internetowej fundacji.

Melinda Gates: Potwierdzamy 20-letnie zaangażowanie w „planowanie rodziny”

„Potwierdzamy także nasze 20-letnie zaangażowanie w planowanie rodziny, wspierając naszych partnerów w opracowywaniu nowych i ulepszonych technologii antykoncepcyjnych oraz zaspokajaniu potrzeb kobiet i dziewcząt w zakresie opieki wysokiej jakości” – napisała.

Wśród wspomnianych partnerów Fundacji Billa i Melindy Gatesów świadczących ową „opiekę” jest m. in. radykalna aborcyjna organizacja Planned Parenthood odpowiedzialna za promowanie i wykonywanie aborcji, będąca częścią tzw. przemysłu aborcyjnego, czyli handlu szczątkami zabitych nienarodzonych dzieci. Jak wynika ze sprawozdań finansowych Fundacji Gatesów, w ostatniej dekadzie przekazała ona co najmniej 81 milionów na rzecz aborcyjnego molocha.

Planned Parenthood i inne aborcyjne molochy

Planned Parenthood to nie jedyna aborcyjna organizacja wspierana przez Billa i Melindę. Na liście beneficjentów jest też DKT International, organizacja, która określ się jako „charytatywna”, natomiast 68 milionów dolarów od Gatesów przeznaczyła na rozsyłanie pigułek aborcyjnych i innych tego typu „medykamentów” po świecie. Z kolei 46 milionów dolarów trafiło do Marie Stopes International (obecnie MSI Reproductive Choices – organizacji aborcyjnej założonej przez brytyjską feministkę i zwolenniczkę przymusowej sterylizacji w oparciu m. in. kryterium rasy).

Buffet, Soros, Bezos – Gatesowie w plejadzie fundatorów aborcji

Jak podaje Life News, Bill i Melinda Gatesowie posiadają „godnych” towarzyszy swojej pro-aborcyjnej działalności. Fundacja amerykańskiego oligarchy Warrena Buffeta w latach 2000-2018 miała przekazać 4 miliardy dolarów na realizację aborcyjnej agendy, wspierając wymienione wyżej organizacje, a także National Abortion Federation.

- George Soros, Michael Bloomberg, Fundacja Davida i Lucille Packardów (prowadzona przez spadkobierców jednego z założycieli Hewlett Packard) i inni przekazali kolejne miliony. CNA [Catholic News Agency] poinformowała, że była żona założyciela Amazona, Jeffa Bezosa, również niedawno przekazała „znaczący, wielomilionowy prezent” proaborcyjnej postępowej grupie – czytamy w portalu.

W gehennie aborcyjnej, wspieranej przez wymienionych magnatów finansowych, zginęło w zeszłym roku ponad 46 milionów dzieci, w tym ponad milion w Stanach Zjednoczonych.

