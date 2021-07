Wizyta ministra Raua na Litwie. Powstał Plan działań Trójkąta Lubelskiego

Omówione zostały szczegóły dalszej trójstronnej współpracy, sytuacja w Rosji i na Białorusi, walka z pandemią a także prozachodnie aspiracje Ukrainy. W efekcie podpisany dostał dokument dotyczący wspólnego dziedzictwa oraz "mapa drogowa" Trójkąta Lubelskiego.

"Zdajemy sobie sprawę, że dzielimy wspólne dziedzictwo I Rzeczpospolitej (…), to jest wolność, suwerenność narodu i rozdział władz oraz przekonanie, że władza pochodzi od narodu. I wierzymy, że to jest nasza tradycja, która dziś nas łączy" – zwrócił się do dziennikarzy minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Opracowany został również wspólny plan walki z dezinformacją. Ministrowie potępili rosyjską agresję na Ukrainę, nielegalną aneksję Krymu. Zbigniew Rau oraz Gabriellus Landsbergis, jego litewski odpowiednik, wyrazili swoje wsparcie ukraińskich aspiracji do struktur unijnych oraz NATO.

"Wojna hybrydowa" na granicy z Białorusią

Szef resortu spraw zagranicznych Litwy zwrócił również uwagę na trudną sytuację na litewsko-białoruskiej granicy, związaną z napływem nielegalnych imigrantów nasłanych przez Aleksandra Łukaszenkę. "Widzimy, jak reżim Aleksandra Łukaszenki wykorzystuje nielegalną migrację, zwiększając na nas presję. Nie wolno nam się temu poddawać, ale ważna jest także silna i zjednoczona reakcja naszych partnerów na te działania wojny hybrydowej" – oznajmił.

Trójkąt Lubelski alternatywą dla rosyjskiego świata

Dmytro Kułeba, szef ukraińskiego MSZ, w opublikowanym na swoim facebookowym profilu podkreślił znaczenie Trójkąta Lubelskiego. – Trójkąt Lubelski jest w rzeczywistości alternatywą dla "rosyjskiego świata" w tej części Europy – powiedział.

– Będziemy pracować w taki sposób, aby przybliżyć moment, w którym Białoruś zamiast "rosyjskiego świata" wybierze Trójkąt Lubelski – poinformował polityk.



Trójkąt Lubelski, którego stronami są Polska, Litwa i Ukraina, powstał w lipcu 2020. Głównym celem tego formatu jest poprawa współpracy na polu ekonomicznym, społecznym i politycznym oraz wspieranie prozachodnich ambicji Ukrainy.

