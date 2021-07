Wariant Lambda obecny w Polsce. "Może być bardziej zakaźny od Delty"

Wariant "eksplodował" – uważa naukowiec z Peru, cytowany przez portal internetowy gazety. Teraz ten kraj Ameryki Łacińskiej ma najwyższy wskaźnik śmiertelności w związku z Covid-19 na świecie. Sugeruje to, że Lambda może być "bardziej zakaźna niż wariant Delta", to znaczy ma wyższą zdolność do przenoszenia się, silniejsze wiązanie się z receptorami komórek płucnych i jest odporna na przeciwciała neutralizujące – podaje Gulf News.

Jaki jest dotychczasowy zasięg Lambdy? Wariant ten został do tej pory wykryty w próbkach genomu z co najmniej 29 krajów i terytoriów: USA, Kanady, Chile, Peru, Meksyku, Argentyny, Ekwadoru, Kolumbii, Brazylii, Urugwaju, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski, Czech, Danii, Holandii, Szwajcarii, Egiptu, Izraela, Turcji, Zimbabwe, Australii, Aruby, Saint Kitts i Nevis oraz Curacao.



Naukowcy stwierdzili istnienie "unikalnego wzoru mutacji" w białku spike wirusa Lambda. To "egzoproteina" na powierzchni wirusa SARS-CoV-2 jest "kluczem" koronawirusa używanym do infekowania ludzkich komórek, szczególnie w płucach – podaje Gulf News.

Wysoce transmisyjny wariant

Jakie są dowody na wysoką transmisyjność Lambdy? Szczep C.37, przemianowany przez WHO na Lambda 31 maja 2021 r., po raz pierwszy zwrócił uwagę naukowców w grudniu ub.r. "W grudniu mieliśmy 200 zakażeń Lambdą" - powiedział prof. Pablo Tsukayama, biolog molekularny z peruwiańskiego uniwersytetu w Limie. "Stanowiła ona zaledwie jedną na 200 próbek. Do końca marca br. stanowiła połowę wszystkich próbek pobranych w Limie. Teraz, trzy miesiące później, mamy do czynienia z ponad 80 proc. wszystkich zakażeń w całym kraju. Lambda stała się dominującym wariantem w Peru w bardzo krótkim czasie" - zauważył.



Wariant Lambda szybko rozprzestrzenia się w krajach Ameryki Południowej - informuje brytyjski portal Medical Life Sciences News. Obecnie wariant Gamma dominuje w Ameryce Środkowej i Południowej, ale wysoki wskaźnik transmisji Lambda może go wkrótce wyprzedzić.



W neutralizacji wariantu Lambda mogą pomóc szczepionki, ale z różnych powodów liczba szczepień w Ameryce Południowej jest nadal niska. Zwiększenie liczby szczepień w poszczególnych krajach mogłoby zapobiec przekształceniu się wariantu Lambda w wariant niepokojący - wskazuje portal.



